本报记者 颜 珂

石根行步转，山色蔓新绿。在福建福州市，穿行于开园不久的乌山历史风貌区二期，初春的气息已扑面而来。

历史文化名城福州，有着“三山两塔一条街”的格局。其中，“三山”之首的乌山自古就是游览胜地。

沿步道蜿蜒向上，道旁时见老照片，那是乌山修复提升前的旧模样。福州市鼓楼区安泰街道党工委书记黄勉介绍，乌山历史风貌区全域面积约25公顷，曾经仅开放了15公顷。

占山而建的房屋，有的因历史遗留问题，解决难度大。历时一年多，乌山共清理拆除风貌不协调建筑45栋。如今，乌山历史风貌区的开放面积已扩大到21公顷。

近6.8公里的山林步道，串起了如今的乌山环形园路，徜徉其间，乔灌错落排，花草傍幽径。“在保护现有大乔木的同时，又补植了大量绿植，整个山体复绿面积达5.1公顷，有树有花有草。”福州市城乡建总集团有限公司乌山历史风貌区保护修复提升工程项目建设负责人吴起飞说。

乌山摩崖石刻多，清障修复更得小心翼翼。工作人员翻阅史料，先摸底、后寻踪。26处摩崖石刻得以恢复。吴起飞说：“拆除周边建筑时，我们发现基座巨石上有石刻痕迹，立即改为人工清掏，才发现了意外之喜。”

修复后的摩崖石刻成了热门景观。“市民在游览乌山秀美景色的同时，还能感受历史文化的底蕴，这就是咱们福州人的福气！”闽都文化志愿者方杰说。

《 人民日报 》（ 2022年02月12日 01 版）

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