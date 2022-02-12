党建引领 温暖春运（新春走基层）
2022年02月12日04:57 | 来源：人民网－人民日报
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春运期间，江西九江开往深圳北的G2769次列车刚从赣州西站发车，车上一名孕妇突发疾病、腹痛难忍。列车乘务组立即启动应急预案，党员乘务员分头行动，一边为孕妇做简单护理，缓解疼痛，一边广播找医生。很快，一名医生赶来，初步诊断后建议立即下车治疗。在征得旅客同意后，工作人员与前方广东惠州北站联系120紧急救助。列车抵达惠州北站后，孕妇被及时送医治疗。
遇到困难找党员，需要服务找支部。春运以来，为发挥党组织和党员作用，中国铁路南昌局集团有限公司南昌客运段坚持党建引领，为旅客提供细致周到的服务。
有的列车上实行“列车长吹哨，全车乘务员报到”机制，将来自铁路系统不同单位的乘务人员拧成一股绳。
2月7日，多地出现低温极寒天气，成都东至南昌的D2238次列车运行至湖北时，因大雪影响导致列车晚点，一些旅客情绪变得急躁。“吹哨报到”机制随即启动，列车随车乘警、车辆机械师纷纷响应，和乘务员一道做好解释、安抚工作。恰逢用餐点，工作人员积极联系车站争取支持，逐个车厢为旅客送去免费餐食。
党建引领，服务升级。今年春运，南昌客运段还精准对接旅客需求，推出“爱心呼唤器”“小候鸟预约护送”等服务，努力让旅客出行体验更美好。
《 人民日报 》（ 2022年02月12日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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