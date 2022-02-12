本报记者 李中文 窦瀚洋

曹娥江畔、梅坞岭下，一台乡村文艺晚会正在浙江绍兴市上虞区上浦镇梅坞村的文化礼堂上演。舞台前方架着手机摄像，原来，晚会正在视频平台上直播，观众们在评论区你一言我一语，互动频频。

梅坞村乡贤会负责人、晚会导演郑立忠说：“春节期间举办文艺晚会，丰富村民文化生活，是我们村多年的传统。今年，我们把晚会搬进直播间，让村民们能在线上观看，充分感受年味。”

今年春节前夕，有人提议通过直播办晚会，大家纷纷赞成，群策群力促成此事。有些村民是乡村振兴直播生态产业园的带货能手，在直播方面有经验，镇党委委员杜佳苏承诺：“我们来协调设备，产业园也会免费提供指导。”

技术问题解决了，节目怎么选？这几年，村里组建了铜管乐队、腰鼓队、广场舞队等，文艺力量不断壮大。“一听说要办晚会，大家都积极报名，节目有30多个。”郑立忠说。

郑立忠还跑遍村里300多户人家，收集到不少办晚会的好点子。最终，晚会采用了12个节目，在往年的越剧联唱、莲花落等传统保留节目基础上，新增了诗朗诵、儿童歌舞等新节目。

终于到了正式演出这天的晚上7点，晚会在梅坞村村歌《绿水青山好地方》中开幕。

合唱队的方桂娟刚表演完节目，就收到儿子发来的微信，“说是在直播间看到我唱歌了，给我点了赞！”方桂娟说。

《 人民日报 》（ 2022年02月12日 01 版）

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