本报记者 周亚军

何云川（左）和周瀛在更换粘虫板。

本报记者 周亚军摄

虎年新春，海南三亚树绿花红，林荫道旁大红灯笼高高挂起、喜气洋洋。

国家南繁科研育种基地，是我国重要的农作物种子繁育“大本营”。每年冬春，都有数千名科研人员前来，利用丰富的光温资源开展农作物加代育种研究，由此产生我国作物育种的专业术语：南繁。据估算，全国育成农作物70%的新品种都经过南繁。记者来到南繁基地，一探这里的新春气象。

“农时来了，大年初一照样下田”

三亚水稻国家公园里张灯结彩，游人如织，绕过喧闹，穿过一道小门，一幅宁静的田园美景乍现眼前。

亩亩方塘，稻禾青嫩，白鹭蹁跹，不知名的鸟儿俯冲、悬停，捕鱼、捉虫。远处的青山连同蓝天白云，倒映在稻田水面，勾勒出峰谷相连的动人线条。

湖南省杂交水稻研究中心助理研究员杨汉树今年又选择了留守，这将是他在南繁基地度过的第五个春节。自2004年开始，杨汉树就在南繁基地工作，他的坚守源自杂交水稻亩产突破带来的震撼。

当年，袁隆平院士团队在南繁基地培育出“超优千号”杂交水稻，这让杨汉树开了眼界，“穗子很大，单穗平均340粒，大一些的500粒，而普通水稻只有270至280粒。抗倒伏特别好，再怎么长都不倒，稻谷干了也不倒。”

之后，栽培技术不断突破，“超优千号”的纪录不断刷新，亩产一路攀升到1100多公斤，目前仍是水稻育种攻关的主推品种。

杨汉树告诉记者，师部农场基地150亩地种的都是冲产量的新品种、新组合，保1000公斤，冲1200公斤，还都没有定名字。

“农时不能误，农时来了，大年初一照样下田。”杨汉树留守的主要任务是照料水稻健康生长，每天都要顶着太阳，穿着长筒胶鞋在稻田里奔忙，低头观察水稻材料生长，定点标注叶龄及分裂情况。

对水稻来讲，3、4月是南繁工作最忙的时候，要做大量的杂交试验，但春节也闲不下来。杨汉树指着一块围挡起来的不育系材料，“那是去年11月10日播的，现在正好出穗。”

一手拿剪刀，一手持镊子，剪颖抖粉，分分钟汗就能湿透衣服。地里忙完，坐在院子里的凉亭聊天，杨汉树指指旁边的公寓楼，“袁隆平院士过去就住那间房。他奋斗不息，感染带动了一大批人。最好的种子永远是下一个，我们都怀着同一个梦想，希望能育出更高产、更优质、抗逆性更强的品种。”

“坚守岗位，守着初心搞科研”

三亚崖州湾科技城，隆平生物技术公司的实验室里，忙碌依旧。

“今年春节90%以上的员工坚守岗位，守着初心搞科研。”公司总经理兼首席科学家吕玉平说，前年受疫情影响，本就偏僻的崖州好多餐馆闭门歇业，大家地里干完活之后，太晚了没地方吃饭，就地烤起玉米和红薯充饥。

作为一名生物育种专家，吕玉平眼中的南繁，是沉甸甸的国家责任和是金子总会发光的人生追求。凭借国际领先水平的玉米生物育种技术、科研团队全员持股等机制，短短两年多时间，这家科技创新型企业已经壮大到60多人，其中不乏国际知名企业的优秀人才。

“隆平007芯片含有3个抗虫基因和1个抗除草剂基因，有广阔的市场前景，改良品种能够有效抵抗近10种害虫，玉米产量提高15%以上。”在大约10平方米的窄小办公室，吕玉平讲述了入驻科技城之后的故事，“近两年，每年要在南繁基地待300多天，即便去北京开会，也是买当天最早的航班去，买最晚的航班回。”

“科学家要敢于走出舒适区。”吕玉平说，“我们的奋斗目标是守好技术国门，成为科技城实实在在的品牌。”

最近，隆平生物在鼓励创新上又有新动作，为优秀员工发放了12个月、9个月、6个月工资不等的年终奖。24岁的湖南女孩易金麒就获得了12个月固定工资额度的年终奖。

“可别小瞧这个新来的大学生。为避免科研材料浪费，每天完成工作后，用同事们使用过的材料练习，几乎每个夜晚都能在实验室看到她忙碌的身影。仅实习4个月，专业能力已可比及同行业有2年工作经验的员工，玉米剥胚出苗成功率是其他人的5—10倍。”吕玉平说。

易金麒很享受玉米遗传转化实验室的工作，先在显微镜下通过双手分离出比小米粒还小的玉米胚芽，再到温光培养室将剥离之后的胚芽培养出苗。“技术路线创新，育种周期提速，90天能种一季玉米，每天都有实验要做。看玉米胚芽培养出苗真的很奇妙，每每想到个人的兴趣爱好和国家需求相契合，就感觉特有成就感。”

“越懂得种地的辛苦，越明白科研的价值”

“我的天，这个让我怎么数！”听到一声感叹，记者循声望去，何云川正在更换的一张粘虫板上密密麻麻全是虫。

何云川是浙江大学海南专项第一届博士生，主修农业昆虫与害虫防治。去年他们课题组在崖州区崖城镇大蛋村租下一亩二分地，种了两茬豇豆，开始做基础研究。

“豇豆是海南冬季瓜菜的主打种植品种，虫害严重，农药使用多，培育出抗虫的豇豆品种，对当地发展至关重要。”浙江大学南繁检验检疫与作物健康团队负责人祝增荣说。

何云川第一茬种植了200个豇豆品种，筛选出65个具有高抗虫基因和高感虫基因的品种，第二茬再次验证筛出的65个豇豆品种。“根据田间不断种植验证观察，结合实验室内生物技术手段，分别筛选出3—5个具抗虫基因和感虫基因的豇豆品种，明确其抗虫机制，为豇豆害虫的绿色防控提供理论支持。”

地里的豇豆形状各异，红绿黑褐都有，长得最慢的野生种有的还没有开花。课题组的豇豆不打农药，定期更换20厘米×25厘米大小的黄蓝粘虫板，再通过室内计数，统计虫子的种类和数量，明确豇豆每个生育期虫害发生种群动态及多样性。大田里看不同豇豆品种抗性表型，实验室内研究相关机理。

春节假期，研究数据不能断，实验室的虫子也得有人喂。何云川跟课题组的老师周瀛、同学陈秋霖一道，用保鲜膜封好粘虫板，背面标注清楚换板日期及品种编号，收种时，在收种袋上标注品种编号，接着采摘成熟的豆荚，为下次实验准备种子。

红色豆荚怎么区分成熟与否？“捏一下，有很脆的声音就是熟了。”何云川答道。

南繁一年，吃苦不少。为了避开日头，他们早上5点起床下地干活，40多摄氏度的高温中，汗湿透了衣衫，“农民增收不易，越懂得种地的辛苦，越明白科研的价值。”

吃苦不少，收获也不少。何云川在崖州湾种子实验室申请到了自己主持的第一个课题，“新的一年希望能有新突破”。

《 人民日报 》（ 2022年02月12日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)