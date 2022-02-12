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一月我国人民币贷款增近四万亿元

为单月统计高点

2022年02月12日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月11日电  （记者吴秋余）中国人民银行发布的数据显示：今年1月份，我国人民币贷款增加3.98万亿元，为单月统计高点，同比多增3944亿元。截至1月末，我国本外币贷款余额202.59万亿元，同比增长11.2%，人民币贷款余额196.65万亿元，同比增长11.5%。

　　分部门看，1月份住户贷款增加8430亿元，其中，短期贷款增加1006亿元，中长期贷款增加7424亿元；企（事）业单位贷款增加3.36万亿元，其中，短期贷款增加1.01万亿元，中长期贷款增加2.1万亿元，票据融资增加1788亿元；非银行业金融机构贷款减少1417亿元。

　　在存款方面，1月份人民币存款增加3.83万亿元，同比多增2627亿元。其中，住户存款增加5.41万亿元，非金融企业存款减少1.4万亿元，财政性存款增加5849亿元，非银行业金融机构存款减少1836亿元。截至1月末，本外币存款余额242.6万亿元，同比增长9.2%，人民币存款余额236.07万亿元，同比增长9.2%。

　　据初步统计，今年1月，我国社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.2万亿元，为单月统计高点，同比多增3806亿元。截至1月末，社会融资规模存量为320.05万亿元，同比增长10.5%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为195.71万亿元，同比增长11.6%。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月12日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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