一月我国人民币贷款增近四万亿元
为单月统计高点
2022年02月12日04:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京2月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的数据显示：今年1月份，我国人民币贷款增加3.98万亿元，为单月统计高点，同比多增3944亿元。截至1月末，我国本外币贷款余额202.59万亿元，同比增长11.2%，人民币贷款余额196.65万亿元，同比增长11.5%。
分部门看，1月份住户贷款增加8430亿元，其中，短期贷款增加1006亿元，中长期贷款增加7424亿元；企（事）业单位贷款增加3.36万亿元，其中，短期贷款增加1.01万亿元，中长期贷款增加2.1万亿元，票据融资增加1788亿元；非银行业金融机构贷款减少1417亿元。
在存款方面，1月份人民币存款增加3.83万亿元，同比多增2627亿元。其中，住户存款增加5.41万亿元，非金融企业存款减少1.4万亿元，财政性存款增加5849亿元，非银行业金融机构存款减少1836亿元。截至1月末，本外币存款余额242.6万亿元，同比增长9.2%，人民币存款余额236.07万亿元，同比增长9.2%。
据初步统计，今年1月，我国社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.2万亿元，为单月统计高点，同比多增3806亿元。截至1月末，社会融资规模存量为320.05万亿元，同比增长10.5%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为195.71万亿元，同比增长11.6%。
《 人民日报 》（ 2022年02月12日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2021年四季末银行业金融机构用于小微企业贷款余额50万亿元
- 人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日公布了2021年四季度银行业保险业主要监管指标数据。数据显示，2021年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额50万亿元。…
相关新闻
- 评论
- 关注