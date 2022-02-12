本报记者 史自强

西乾泊村是河北省肃宁县一个四季少雨的村，村里人却在干着一件让人意想不到的事：卖鱼竿。或开直播、或忙网店、或搞物流，村民们各有各的忙。

曾经，西乾泊村是梨树种植专业村，多年来，村民们春耕夏管、秋后卖梨。“在屋围着灶台转，在外围着梨树转。”村民卫亚静说，风吹日晒一整年，3亩地收入1万元。

10年前，村民陈雷从北京务工返乡，偶然发现儿子在网上购物，足不出户就能实现购销，他寻思着开间网店自己闯。

西乾泊村所在的留善寺镇，生产渔具的企业多。彼时，单一的线下销售模式，正让不少厂子生存举步维艰。陈雷想，不如在网上卖鱼竿。没想到，开店第一天卖出去一根，后来一天几根、十几根，多时上百根，父子俩常常手填订单到深夜。网店第一个月成交额突破5万元，第一年成交额达300万元。

2014年，“致富能手”陈雷被推选为村支书。“一人富是小富。”陈雷说，“村干部就得当好火车头，拉着全村人一起致富。”

那时，西乾泊村还在种梨卖梨的老路里循环。对于尝试电商这条新路，“不会咋办”“赔了咋办”“赔了还耽误种梨又咋办”……村民还存在不少疑虑。陈雷给儿子买了辆新车，没事就在村里转两圈，给村民看做电商的“红利”。村民不用自己出钱进货，由陈雷统一提供货源。卖出去赚了，钱算村民的；卖不掉的，退给他继续周转。

那段时间，西乾泊村“电商培训课堂”火了。60多张板凳座无虚席，晚到的村民就在后排站着听讲。一个月时间，60多户村民相继开店，在多个平台注册店铺130余家。

卫亚静凭借一副好口才，如今成了村里有名的带货主播，一边直播卖鱼竿，一边自办鱼竿厂，年获利超50万元。

电商给西乾泊村插上了腾飞翅膀，但行业竞争激烈，产品同质化日趋严重。近几年，陈雷带领村民在提档升级上下功夫：改进材料，鱼竿变得轻、硬又耐用，产品迈向了中高端；同时，全村网店积极注册商标，已有自主品牌上百个。2020年，西乾泊村电商销售额首次突破亿元大关，2021年达1.3亿元。

《 人民日报 》（ 2022年02月12日 04 版）

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