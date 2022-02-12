去年全国发行地方政府债券74898亿元
平均发行利率3.36%
2022年02月12日05:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京2月11日电 （记者曲哲涵）财政部日前公布2021年地方政府债券发行和债务余额情况：2021年1至12月，全国合计发行地方政府债券74898亿元。截至2021年12月末，全国地方政府债务余额304700亿元，控制在全国人大批准的限额之内。
2021年12月，全国发行新增债券1136亿元。2021年1至12月，全国合计发行地方政府债券74898亿元，其中一般债券25669亿元、专项债券49229亿元。2021年1至12月，地方政府债券平均发行利率3.36%，其中一般债券3.26%，专项债券3.41%。
财政部部长刘昆表示，财政部门近年来出台一系列监管制度，地方政府债务处置工作取得积极成效。总的来看，我国财政运行平稳健康，财政可持续性增强。
(责编：牛镛、岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2021年四季末银行业金融机构用于小微企业贷款余额50万亿元
- 人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日公布了2021年四季度银行业保险业主要监管指标数据。数据显示，2021年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额50万亿元。…
相关新闻
- 评论
- 关注