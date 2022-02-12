本报北京2月11日电 （记者曲哲涵）财政部日前公布2021年地方政府债券发行和债务余额情况：2021年1至12月，全国合计发行地方政府债券74898亿元。截至2021年12月末，全国地方政府债务余额304700亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

2021年12月，全国发行新增债券1136亿元。2021年1至12月，全国合计发行地方政府债券74898亿元，其中一般债券25669亿元、专项债券49229亿元。2021年1至12月，地方政府债券平均发行利率3.36%，其中一般债券3.26%，专项债券3.41%。

财政部部长刘昆表示，财政部门近年来出台一系列监管制度，地方政府债务处置工作取得积极成效。总的来看，我国财政运行平稳健康，财政可持续性增强。

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