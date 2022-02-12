左雨晴

原标题：铁矿石价格异常波动背后有推手，多部门强化监管

中新财经2月12日电 (左雨晴)价格异常波动，突飞猛涨的铁矿石，正迎来监管“风暴”。

多部门密集发声，采取行动

2月11日，国家发改委发文称，国家发改委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。

这并非是监管部门第一次剑指铁矿石价格过快上涨。早在1月，铁矿石的价格异常波动便引起了监管部门的注意。

1月28日，国家发改委发文称，近期铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。

对此，国家发改委表示，将高度关注铁矿石市场价格变化，会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

大宗商品的价格波动，事关上中下游各产业，高度敏感。春节假期刚结束，监管部门便对铁矿石价格的异常波动频频采取行动。

2月9日，据国家发改委消息，近日国家发改委价格司、市场监管总局价监竞争局联合约谈有关铁矿石资讯企业，要求提供发布信息的事实来源，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假价格信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。

接下来，据介绍，国家发改委价格司、市场监管总局价监竞争局派出的调研组，将重点了解近期铁矿石库存变化及有关企业参与铁矿石期现货交易情况，听取有关方面对加强期现货市场联动监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、恶意炒作的意见建议。

大商所上调铁矿石期货手续费费率

11日晚间，大连商品交易所宣布自2月16日(即2月15日夜盘交易小节)起，对铁矿石期货2202、2203、2204和2205合约手续费费率进行调整，日内交易、非日内交易均上调至成交金额的万分之二。

大连商品交易所警告称，近期，影响市场运行不确定因素较多，请各市场主体理性合规交易，不得编造、散布虚假信息，不得扰乱市场交易秩序。交易所将进一步加强市场监管，严肃查处各类违法违规行为，保障市场平稳运行。

据大连商品交易所介绍，为规范期货交易行为，防范化解市场风险，大商所持续对异常及违规交易行为进行查处。2022年1月份查处异常交易行为49起。

中钢协：依法强化铁矿市场监管

11日晚间，中国钢铁工业协会发布文章《依法强化铁矿市场监管 坚定维护市场公平秩序》，谴责炒作铁矿石价格的行为。

据中国钢铁工业协会监测，近期部分涉矿企业违背商业道德，发布和炒作不实信息，严重干扰了市场公平秩序，损害市场主体的合法利益。钢铁协会对此表示谴责。任何无视市场规律、非法干扰市场正常运行的行为和参与者，都应该得到纠正，并应为此付出代价。

中国钢铁工业协会表示，平稳有序的市场有利于产业链各方的长期利益，需要各方共同维护。矿山企业要诚信经营、按时履约；相关贸易企业要依法合规经营、杜绝恶意炒作和囤积居奇等行为；钢铁生产企业要加强自律，以供需平衡为原则，把握好采购节奏。中国钢铁工业协会将继续配合政府相关部门做好市场监测工作，进一步加强分析研究，促进产业链均衡发展和铁矿石市场平稳运行。(完)

(责编：杨曦、陈键)