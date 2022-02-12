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湖北重大项目密集开工

柳洁、董庆森
2022年02月12日08:29 | 来源：经济日报
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原标题：湖北重大项目密集开工

　　2月8日，虎年春节假期刚过，湖北吹响重大项目建设集结号，重点项目纷纷开工，重点企业开足马力赶订单，拼搏赶超，跑好“第一棒”，力争经济实现新年“开门红”。

　　据介绍，一季度湖北开工亿元以上项目1913个，总投资1.4万亿元，涉及产业发展、基础设施、民生改善等各个领域。其中，先进制造业、现代服务业投资占65.4%，基础设施占23.7%；百亿元以上项目22个，50亿元以上项目52个，重大项目数、平均投资额均为历年同期最多。

　　在武汉东湖综保区，全省一季度重大项目集中开工。开工活动的举办地，不久之后将成为中国信科集团高端光电子器件和5G移动通信研发生产基地。同一天，全省17个市州均有重磅项目亮相——在襄阳分会场，总投资228亿元、一期投资50亿元的吉利科技“硅谷”项目开工；在宜昌分会场，总投资105亿元的东阳光低碳高端电池铝箔项目开工。

　　项目建设，被视为湖北保稳促进、再续精彩的重要抓手。湖北省发改委主任陈新武介绍，省发改委正在全力以赴，抓紧将今年省预算内投资计划中70%以上的资金直接下达到具体项目，发挥引导带动作用，尽快形成有效投资。

　　湖北省省长王忠林表示，要千方百计提进度，确保项目早建成早投产；千方百计优服务，推行一线工作法，当好“金牌店小二”，在土地保障、用工用能、行政审批、施工环境等方面加强协调；千方百计保安全，绷紧安全生产和疫情防控之弦，建设平安工地，打造优质工程，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（记者柳洁、董庆森）

(责编：杨曦、陈键)

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