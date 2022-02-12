本报记者 刘 慧

原标题：大豆如何提高自给率

2021年，我国大豆呈现产量和进口量“双减”。数据显示，2021年我国大豆总产量1640万吨，比上年减少320万吨，减幅16.4%；大豆进口量9651.8万吨，比上年减少381万吨，同比降低3.8%，全年大豆供应量减少701万吨。

专家表示，“双减”是保持供需平衡下的正常反应，不会对国内大豆稳定供应造成显著影响。不过，大豆产需缺口扩大，对外依赖程度高，保障粮油安全的隐患增加。因此，要想方设法提高大豆自给率，增加国产大豆有效供给，以应对国际环境的不确定性。

国内供应总体稳定

黑龙江八旗粮油有限公司总经理刘宏伟告诉记者，目前公司已收购大豆5000吨，市场大豆供应充足，但收购价格较高。2021年新季，国产大豆价格开秤以来，价格高开高走。黑龙江新季大豆开秤价格每斤2.8元，最高涨至3.1元后有所回落。今年1月下旬，中储粮及黑龙江省级储备提价收购，带动大豆价格恢复性上涨。

国家粮油信息中心分析师郑祖庭认为，国产大豆产量回落的主要原因有二：一是去年玉米价格上涨，农民扩种玉米意愿强烈，挤占了大豆种植面积；二是华北和东北等大豆主产区在生长期期间遭受不利天气，导致大豆单产小幅下滑。大豆进口量减少的主要原因有三：一是国际大豆价格高企，国内大豆压榨利润长期亏损，油厂采购积极性减弱；二是生猪价格大幅回落，养殖亏损，豆粕添加比例下调，需求增速放缓，制约大豆进口；三是大量小麦替代玉米做饲料，小麦蛋白含量高于玉米，替代了部分豆粕消费，减少大豆进口。

据布瑞克农业数据库显示，2021年我国大豆食用需求约为1600万吨，国产大豆产量1640万吨，可满足食用部分的消费需求。“目前来看，2021年大豆减产对国内食品行业影响可能较为有限，但从长期来看，还是要稳住减产势头，以便更好更稳定满足国产大豆的食用消费需求。”中国农科院农业经济与发展研究所产业经济研究室主任钟钰说。

从进口来看，虽然去年大豆进口量略微有所下降。近年来，美国、巴西等大豆出口国对我国大豆进口需求有着较为稳定的预期。根据2021年12月美国农业部的数据，2021至2022年度全球大豆生产形势向好，国际粮食市场的大豆供应量较为充足，为国内采购大豆创造了良好的外部环境。

调结构扩面积

在世纪疫情之下，贸易保护主义盛行，国际经贸摩擦加剧，全球粮食产业链、供应链不稳定性和不确定性增加，大豆自给率偏低已经成为我国保障粮食安全的短板。

扩种大豆、提高大豆自给率已成为全社会共识。2021年中央农村工作会议明确提出扩种大豆的工作目标。全国农业农村厅局长会议提出，要把扩种大豆列为2022年必须完成的重大政治任务，要下大力气调整种植结构，千方百计扩种大豆，取得可考核的成效。

“今年合作社计划种植11.2万亩地，其中大豆与玉米实行轮作，大豆5万亩，玉米5万亩，水稻1.2万亩。”黑龙江北安市城郊乡建民村革命农机合作社理事长李富强说。黑龙江省是全国优质大豆的主产区，也是重要的大豆生产和供给基地，种植面积和产量均居全国首位。今年黑龙江将增加大豆种植面积1000万亩。

扩大大豆玉米轮作、开发盐碱地种大豆和推广大豆玉米复合种植是提升大豆自给率的重要举措。农业农村部近期印发的《“十四五”全国种植业发展规划》明确提出，要挖掘潜力扩面积，稳定食用增加油用；到2025年，力争大豆播种面积达到1.6亿亩左右，产量达到2300万吨左右。

扩种大豆，大豆与玉米争地是一个绕不开的问题。大豆与玉米轮作，有利于种地养地、高产稳产。据了解，今年我国将在2021年全国大豆玉米带状复合种植面积达到700多万亩基础上，力争新增面积1500万亩，到2025年达到5000万亩。

“玉米大豆带状复合种植模式现在已经基本成熟。下一步我们将在适宜品种、适宜机具、适宜除草剂等环节进一步完善提升，最大限度发挥这种模式的潜力。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说。

调动保护好农民积极性

大豆种植收益低是影响大豆扩种的重要因素。农民是否种植大豆，主要考量的还是收益。

郑祖庭认为，要健全农民种粮收益保障机制，稳定大豆生产者补贴政策和加大轮作补贴力度，让种豆农民有利可图。各级政府在发挥市场机制作用的同时，要强化支持力度，平衡作物之间的比较收益，确保农民种豆合理收益。

李富强给记者算了一笔账：去年合作社的5万亩大豆产量高、价格也高，每亩产量360斤，远高于全国亩产260斤的水平，每斤大豆最高时3.1元，每亩大豆纯收益300元。而当时玉米每亩纯收益400元，水稻每亩纯收益200元左右。如果今年政府加大补贴力度，使得大豆收益接近或者高于玉米收益，他会考虑增加大豆种植面积。

扩种大豆是好事，但大豆产量增加，农民却有可能会再次陷入“卖豆难”。目前，国产大豆价格持续高位运行，导致国产大豆加工企业成本高企，经营出现困难，无法正常开展收购。

钟钰认为，主产区在千方百计扩种大豆的同时，要大力扶持培育一批国产大豆加工企业，构建“产购储加销”全产业链经营模式，实现产业链、价值链、供应链三链协同发展，通过采取“龙头企业+合作社+农户”的生产经营模式，将分散的小农户组织起来，促进大豆规模化、标准化生产，统一品种、统一耕种、统一田间管理、统一收购，既能从根本上解决大豆“卖难”问题，又能让农民分享大豆全产业链增值收益。

面对复杂严峻的市场环境，黑龙江八旗粮油有限公司正试图构建“产购储加销”全产业链经营模式，通过流转土地或订单农业向上游延伸产业链，在黑龙江建设非转基因大豆种植基地，推动大豆规模化、标准化生产，确保大豆品质和产量；向下游延伸产业链，发展大豆深加工。

郑祖庭认为，必须充分挖掘国内大豆增长潜力，推广低蛋白饲料配方，促进饲料中豆粕减量替代，合理引导大豆需求，在努力提高自给率的基础上，统筹用好国际国内两个市场、两种资源，扩大进口来源和渠道，以满足国内消费需求的不断增长，保障大豆供应安全。

(责编：杨曦、陈键)