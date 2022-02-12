李佳霖

数字化是北京2022年冬奥会的一大特点。正是数字技术的支撑，让运动健儿的训练方案更科学，让各项赛事的实况转播更高清，让冬奥商品的支付更便捷。在人工智能、虚拟现实、5G、8K、裸眼3D等一系列数字技术的支撑下，为全世界呈现了一场美轮美奂、精彩绝伦的北京冬奥会开幕式。

2月11日，在2022北京新闻中心北京全球数字经济标杆城市建设专场新闻发布会上，北京市经济和信息化局副局长王磊介绍，2021年8月，北京市提出建设全球数字经济标杆城市并发布实施方案，数字经济发展进一步提速，全年全市实现增加值1.6万亿元，占地区GDP比重达40.4%，特别是软件和信息服务业全年营业收入达到2.2万亿元，继2018年首次突破万亿元规模后，仅用3年时间又翻了一番，占全国比重达到25.7%，产业规模位列全国各省市之首。

“数字经济的应用场景，可以说体现在冬奥的方方面面。”王磊说。北京冬奥会开幕式就是数字技术的一个集大成者，数字技术的进步为创意的实现打开了巨大的想象空间。精彩赛事以及场馆的运行保障，都全方位展示了北京数字经济发展的科技成果。

例如，冬奥智慧餐厅的机器人主厨可实现24小时点餐、制餐、出餐全流程自动化服务；冬奥村房间为运动员配置了多功能智能床；国家速滑馆中的“超高速4K轨道摄像机系统”，能实时跟踪运动员位置，灵活捕捉比赛画面。

此外，北京冬奥会实现了奥运历史上首次采用8K视频技术直播开幕式和转播重要赛事，同时以此为契机，组建了全球首个城市级8K播放体系，开通了国内首个省级8K频道，在北京市公共场所建设了20块8K屏幕，部署了200台8K大尺寸电视机。

王磊表示，北京冬奥会不仅是一项体育盛会，也是一项数字科技创新与应用的大会，一系列科技成果都会成为重要、宝贵的奥运遗产，在赛后进一步推广应用，惠及每个人。（记者李佳霖）

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