人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

数字经济为冬奥会提供强大支撑

李佳霖
2022年02月12日08:31 | 来源：经济日报
小字号

　　数字化是北京2022年冬奥会的一大特点。正是数字技术的支撑，让运动健儿的训练方案更科学，让各项赛事的实况转播更高清，让冬奥商品的支付更便捷。在人工智能、虚拟现实、5G、8K、裸眼3D等一系列数字技术的支撑下，为全世界呈现了一场美轮美奂、精彩绝伦的北京冬奥会开幕式。

　　2月11日，在2022北京新闻中心北京全球数字经济标杆城市建设专场新闻发布会上，北京市经济和信息化局副局长王磊介绍，2021年8月，北京市提出建设全球数字经济标杆城市并发布实施方案，数字经济发展进一步提速，全年全市实现增加值1.6万亿元，占地区GDP比重达40.4%，特别是软件和信息服务业全年营业收入达到2.2万亿元，继2018年首次突破万亿元规模后，仅用3年时间又翻了一番，占全国比重达到25.7%，产业规模位列全国各省市之首。

　　“数字经济的应用场景，可以说体现在冬奥的方方面面。”王磊说。北京冬奥会开幕式就是数字技术的一个集大成者，数字技术的进步为创意的实现打开了巨大的想象空间。精彩赛事以及场馆的运行保障，都全方位展示了北京数字经济发展的科技成果。

　　例如，冬奥智慧餐厅的机器人主厨可实现24小时点餐、制餐、出餐全流程自动化服务；冬奥村房间为运动员配置了多功能智能床；国家速滑馆中的“超高速4K轨道摄像机系统”，能实时跟踪运动员位置，灵活捕捉比赛画面。

　　此外，北京冬奥会实现了奥运历史上首次采用8K视频技术直播开幕式和转播重要赛事，同时以此为契机，组建了全球首个城市级8K播放体系，开通了国内首个省级8K频道，在北京市公共场所建设了20块8K屏幕，部署了200台8K大尺寸电视机。

　　王磊表示，北京冬奥会不仅是一项体育盛会，也是一项数字科技创新与应用的大会，一系列科技成果都会成为重要、宝贵的奥运遗产，在赛后进一步推广应用，惠及每个人。（记者李佳霖）

(责编：杨曦、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年四季末银行业金融机构用于小微企业贷款余额50万亿元
　　人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日公布了2021年四季度银行业保险业主要监管指标数据。数据显示，2021年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额50万亿元。…
人民银行发布《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》 7月1日起施行
　　人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为规范银行间债券市场债券借贷业务（以下简称债券借贷），保护市场参与者的合法权益，提高债券市场流动性，人民银行制定了《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》（以下简称《办法》），自2022年7月1日起施行。 《办法》借鉴国际成熟市场实践经验，立足我国金融市场发展需要，从市场参与者、履约保障品、主协议等方面完善债券借贷制度，包括支持市场参与者规范开展集中债券借贷业务等，提高债券借贷交易效率和灵活性。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部