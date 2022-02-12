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2021年直接投资净流入较上年翻倍

姚进
2022年02月12日08:36 | 来源：经济日报
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原标题：2021年直接投资净流入较上年翻倍

　　国家外汇管理局11日公布的2021年四季度及全年国际收支平衡表初步数据显示，2021年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差3157亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.8%，继续处于合理均衡区间；直接投资净流入增长显著，跨境资金双向流动活跃。

　　具体来看，一是货物贸易延续顺差。2021年，全球经济整体延续复苏态势，我国外贸进出口保持平稳增长，国际收支口径的货物贸易出口3.2万亿美元，进口2.7万亿美元，顺差5545亿美元，较2020年增长8%。二是服务贸易逆差收窄。2021年，服务贸易逆差977亿美元，较2020年下降33%。旅行、知识产权使用费和运输是主要的逆差项目。其中，知识产权使用费收入和支出均增长较快，逆差352亿美元，增长20%，反映了我国在知识产权领域的国际合作持续加深；运输逆差151亿美元，下降60%，主要是运输收入增速整体快于支出。三是直接投资顺差增长显著。2021年，直接投资净流入2048亿美元，较2020年翻倍。其中，来华直接投资净流入3323亿美元，增长56%，反映我国良好经济前景对境外长期资本的吸引力；我国对外直接投资净流出1275亿美元，增长16%，显示境内主体海外资产配置平稳有序。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，尽管外部环境存在较多不稳定不确定因素，但我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，有利于我国国际收支继续保持基本平衡。（记者姚进）

(责编：杨曦、陈键)

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