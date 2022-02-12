人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“万里长龙”保供忙

记者 拓兆兵
2022年02月12日08:36 | 来源：经济日报
小字号

　　西气东输是我国最重要的天然气输送工程，干线管道长度超过1万公里，将西部和进口天然气输往京津冀、长三角、珠三角等地区，沿线近200个城市5亿多人受益。

　　近日，记者来到国家管网集团西气东输公司银川输气分公司中卫压气站。进入站场，只见天然气压缩机轰鸣，大口径黄色输气管道耸立，仪表阀门明光锃亮。中卫压气站不仅是西气东输工程、也是中国天然气行业输气量最大、工艺最复杂、系统性最重要的枢纽场站，具有举足轻重的地位，设计年输气能力达870亿立方米。

　　“冬季的主要任务是保障春节期间和北京冬奥会天然气供应。作为枢纽场站，我们精心组织生产，全力以赴保安全、保畅通。”中卫压气站站长姚东说。

　　作为西气东输工程重要的枢纽场站，中卫压气站设备先进，自动化程度高，可自动实现干线管道之间的天然气计量分输，保证天然气精确分输到全国各地。相比以前，中卫压气站又有了新的变化。

　　“我们探索推进智慧管网、智能管道发展。2018年，启用PPS智能报表系统，自动开展报表数据采集和运算，提升了数据计算和传输的速率，同时消减了人工操作出错的风险。2019年，引进智能穿戴设备，采取远程视频方式开展设备故障诊断技术支持，有效提高了突发故障应急处置效率。”姚东说。

　　场站内共有24名工作人员，主要负责生产运行管理及辖区站场、阀室内的设备设施巡检、维护保养、维修等工作。此外，该站还有一支管道巡护队伍，巡护辖区382公里线路管道，防止因第三方施工、地质灾害等给管道带来损坏。

　　“仅在中卫市，输气管道就要穿越沙漠、山区、高原、平原、河流等多种复杂地形。为此，西气东输公司制定严格的管理制度和严密的安保措施，除了用高科技手段全程监控外，每一段管道都有巡线员每天巡检，中卫沙坡头穿越黄河的管道还有武警保卫。”巡线员魏全华告诉记者。

　　为确保万无一失，西气东输公司银川输气分公司还积极与管道沿线的地方政府、农户、企业等密切联系，建立了通报协调机制，多举措保安全、保畅通。

　　中卫压气站既是西气东输管道系统输气能力的计数器，也是西气东输管道系统四通八达、互联互通的见证，记录着西气东输管道系统的历史变化。目前，中卫压气站每天输送转供天然气接近2亿立方米。建站17年来，累计输气量已经超过6000亿立方米，有效保障了下游管道沿线企业生产和居民生活用气。

(责编：杨曦、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年四季末银行业金融机构用于小微企业贷款余额50万亿元
　　人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日公布了2021年四季度银行业保险业主要监管指标数据。数据显示，2021年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额50万亿元。…
人民银行发布《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》 7月1日起施行
　　人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为规范银行间债券市场债券借贷业务（以下简称债券借贷），保护市场参与者的合法权益，提高债券市场流动性，人民银行制定了《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》（以下简称《办法》），自2022年7月1日起施行。 《办法》借鉴国际成熟市场实践经验，立足我国金融市场发展需要，从市场参与者、履约保障品、主协议等方面完善债券借贷制度，包括支持市场参与者规范开展集中债券借贷业务等，提高债券借贷交易效率和灵活性。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部