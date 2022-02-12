记者 拓兆兵

西气东输是我国最重要的天然气输送工程，干线管道长度超过1万公里，将西部和进口天然气输往京津冀、长三角、珠三角等地区，沿线近200个城市5亿多人受益。

近日，记者来到国家管网集团西气东输公司银川输气分公司中卫压气站。进入站场，只见天然气压缩机轰鸣，大口径黄色输气管道耸立，仪表阀门明光锃亮。中卫压气站不仅是西气东输工程、也是中国天然气行业输气量最大、工艺最复杂、系统性最重要的枢纽场站，具有举足轻重的地位，设计年输气能力达870亿立方米。

“冬季的主要任务是保障春节期间和北京冬奥会天然气供应。作为枢纽场站，我们精心组织生产，全力以赴保安全、保畅通。”中卫压气站站长姚东说。

作为西气东输工程重要的枢纽场站，中卫压气站设备先进，自动化程度高，可自动实现干线管道之间的天然气计量分输，保证天然气精确分输到全国各地。相比以前，中卫压气站又有了新的变化。

“我们探索推进智慧管网、智能管道发展。2018年，启用PPS智能报表系统，自动开展报表数据采集和运算，提升了数据计算和传输的速率，同时消减了人工操作出错的风险。2019年，引进智能穿戴设备，采取远程视频方式开展设备故障诊断技术支持，有效提高了突发故障应急处置效率。”姚东说。

场站内共有24名工作人员，主要负责生产运行管理及辖区站场、阀室内的设备设施巡检、维护保养、维修等工作。此外，该站还有一支管道巡护队伍，巡护辖区382公里线路管道，防止因第三方施工、地质灾害等给管道带来损坏。

“仅在中卫市，输气管道就要穿越沙漠、山区、高原、平原、河流等多种复杂地形。为此，西气东输公司制定严格的管理制度和严密的安保措施，除了用高科技手段全程监控外，每一段管道都有巡线员每天巡检，中卫沙坡头穿越黄河的管道还有武警保卫。”巡线员魏全华告诉记者。

为确保万无一失，西气东输公司银川输气分公司还积极与管道沿线的地方政府、农户、企业等密切联系，建立了通报协调机制，多举措保安全、保畅通。

中卫压气站既是西气东输管道系统输气能力的计数器，也是西气东输管道系统四通八达、互联互通的见证，记录着西气东输管道系统的历史变化。目前，中卫压气站每天输送转供天然气接近2亿立方米。建站17年来，累计输气量已经超过6000亿立方米，有效保障了下游管道沿线企业生产和居民生活用气。

(责编：杨曦、陈键)