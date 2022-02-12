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乡间民宿成网红

李治国
2022年02月12日08:37 | 来源：经济日报
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原标题：乡间民宿成网红

春节假期，从事创意美术教育工作多年的胡梅还在忙着在乡间办民宿。在她新开的“田园美术馆”主题民宿里，她和家人、朋友、游客们一起过了个年。

近年来，上海市金山区山阳镇以山阳田园为中心，积极探索农旅融合、文旅融合新路径，深入推进农文旅产业融合发展，促进乡村振兴。山阳田园西区的滬之源乡村俱乐部启动建设时，山阳镇准备通过打造一条民宿街，把特色民宿串点成线，为游客提供更具特色的住宿、餐饮选择，促进金山全域旅游发展。热爱美术和大自然的胡梅来到山阳，马上就被这里的田园风光深深吸引。“这里远离城市喧嚣，让我有了强烈的归属感。”

之后，胡梅与上海山阳旅游发展有限公司经理计民洽谈沟通，进一步了解了田园的经营理念和发展思路。经过一年筹备、建设，胡梅的“田园美术馆”民宿新鲜“出炉”，并于除夕试营业。

走进“田园美术馆”民宿一楼，胡梅正忙着准备游客要用的各种手工材料。很难想象，这些不起眼的材料，在大家的巧手创作下竟会变成一件件艺术品。在过道旁，摆放着学员们各具特色的美术作品。胡梅热情地介绍起来：“这幅画是一个幼儿园中班的孩子画的，创意美术让孩子有了更大的想象空间。”

胡梅表示，在田园里开设一家美术专题民宿，就是为了让游客远离喧嚣，感受创意美学带来的宁静和美好。在从事美术教育前，胡梅曾是房地产设计师，经常出差，难得有机会陪伴家人。之后，她转行开办画室，终于有了更多时间和家人团聚。在民宿，她希望找回童年那种敞开家门过大年的乐趣。

对于未来发展，胡梅充满信心。她表示，将整合多年积累的艺术教育资源，努力成为郊区与市区的艺术媒介。

(责编：杨曦、陈键)

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