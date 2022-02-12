今年，中国航天事业依然忙碌，发射次数将超50次，新春伊始，在各大发射场、生产厂房中，多个型号的火箭、航天器都在忙碌地进行研制生产以及发射准备。

在海南文昌，长征八号遥二火箭正在进行发射前的测试工作，这款我国新一代中型运载火箭将于二月底至三月初择机发射。此次它将实现一次发射22颗卫星，这将创造我国一次发射卫星数量最多的纪录。

航天科技集团一院长征八号运载火箭副总设计师 吴义田：现在长八遥二火箭正在进行分系统测试，从我们分系统测试的进展和数据判读情况看，目前分系统测试结果正常，整个火箭的状态可控。

今年，我国将用六次任务来完成中国空间站的建设。目前，用于空间站建设的三型运载火箭已经整装待发。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭总指挥 荆木春：目前，遥十五火箭在总装测试厂房进行总装测试，待完成所有工作以后，运往酒泉卫星发射基地执行发射任务。

在太空，三名航天员在空间站上度过了虎年春节。新春伊始，地面上的航天人们也投入到了新一轮的飞行控制保障任务中。在北京空间信息传输中心，负责空间站天基测控保障的航天人对天链卫星系统状态进行了检查确认，有了他们的保障，中国空间站的动态几乎每时每刻都在地面的掌握之中。

北京空间信息传输中心综合计划部工程师 马超：正是因为天链卫星的覆盖范围大、传输时间长、传输速率高这样的特点，在天链卫星的支持下，空间站完成了天地通话、出舱活动、太空授课。未来天链卫星还将为空间站舱段以及各类飞船的发射、交会对接和在轨建造组装提供天基测控和数据中继服务保障。

(责编：杨曦、陈键)