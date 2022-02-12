人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国航天积极备战高密度发射 今年预计发射次数超50次

2022年02月12日09:06 | 来源：央视网
小字号

　　今年，中国航天事业依然忙碌，发射次数将超50次，新春伊始，在各大发射场、生产厂房中，多个型号的火箭、航天器都在忙碌地进行研制生产以及发射准备。

　　在海南文昌，长征八号遥二火箭正在进行发射前的测试工作，这款我国新一代中型运载火箭将于二月底至三月初择机发射。此次它将实现一次发射22颗卫星，这将创造我国一次发射卫星数量最多的纪录。

　　航天科技集团一院长征八号运载火箭副总设计师 吴义田：现在长八遥二火箭正在进行分系统测试，从我们分系统测试的进展和数据判读情况看，目前分系统测试结果正常，整个火箭的状态可控。

　　今年，我国将用六次任务来完成中国空间站的建设。目前，用于空间站建设的三型运载火箭已经整装待发。

　　航天科技集团一院长征二号F运载火箭总指挥 荆木春：目前，遥十五火箭在总装测试厂房进行总装测试，待完成所有工作以后，运往酒泉卫星发射基地执行发射任务。

　　在太空，三名航天员在空间站上度过了虎年春节。新春伊始，地面上的航天人们也投入到了新一轮的飞行控制保障任务中。在北京空间信息传输中心，负责空间站天基测控保障的航天人对天链卫星系统状态进行了检查确认，有了他们的保障，中国空间站的动态几乎每时每刻都在地面的掌握之中。

　　北京空间信息传输中心综合计划部工程师 马超：正是因为天链卫星的覆盖范围大、传输时间长、传输速率高这样的特点，在天链卫星的支持下，空间站完成了天地通话、出舱活动、太空授课。未来天链卫星还将为空间站舱段以及各类飞船的发射、交会对接和在轨建造组装提供天基测控和数据中继服务保障。

(责编：杨曦、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年四季末银行业金融机构用于小微企业贷款余额50万亿元
　　人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日公布了2021年四季度银行业保险业主要监管指标数据。数据显示，2021年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额50万亿元。…
人民银行发布《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》 7月1日起施行
　　人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为规范银行间债券市场债券借贷业务（以下简称债券借贷），保护市场参与者的合法权益，提高债券市场流动性，人民银行制定了《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》（以下简称《办法》），自2022年7月1日起施行。 《办法》借鉴国际成熟市场实践经验，立足我国金融市场发展需要，从市场参与者、履约保障品、主协议等方面完善债券借贷制度，包括支持市场参与者规范开展集中债券借贷业务等，提高债券借贷交易效率和灵活性。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部