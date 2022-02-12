中新网北京2月11日电 (杜燕 徐婧)北京2022年冬奥会和冬残奥会(简称“北京冬奥会”)不仅是体育的盛会，也是一场科技的盛会。令世界惊艳的冬奥会开幕式、精彩赛事呈现，场馆运行保障顺利……赛场内外，科技赋能冬奥会，为全世界呈现“简约、安全、精彩”的奥运盛会。

2022北京新闻中心11日召开北京全球数字经济标杆城市建设专场新闻发布会。2022北京新闻中心主任徐和建表示，数字化是本届冬奥会一大特点。正是数字技术的支撑，让运动健儿的训练方案更科学，让各项赛事的实况转播更高清，让冬奥商品的支付更便捷，也正是人工智能、虚拟现实、5G、8K、裸眼3D等一系列数字技术的支撑，为全世界呈现了一场美轮美奂、精彩绝伦的北京冬奥会开幕式。

数字仿真：浪漫想象成为现实

2月4日晚，北京冬奥会开幕式在国家体育场“鸟巢”举行。现代科技与传统文化相结合的“中国式浪漫”，让世界感受到中国的文化自信。

数字技术为这份“中国式浪漫”打开了巨大的想象空间。

北京冬奥会开幕式全程都使用了数字表演与仿真技术。通过“冬奥会开闭幕式大型表演智能化创编排演一体化服务平台”，导演组关于开幕式的创意先在仿真环境中模拟，再落地到真实世界中。

水流凝聚成冰、烟花“准时”绽放、火炬完美点燃……三维空间的仿真环境为北京冬奥会开幕式模拟出观看效果最完美的呈现方案，也让一个个关于舞台效果的想象逐步成为现实；而在开幕式现场，人工智能、5G、AR等多种科技成果的综合运用，定格成为放飞“和平鸽”、水墨冰立方等让人念念不忘的画面，最终实现了冬奥开幕式“人少而不空，空灵而浪漫”的理想效果。

“北京冬奥会的开幕式是数字技术、数字经济的一个集大成者，数字技术的进步为创意的实现打开了巨大的想象空间。”北京市经济和信息化局副局长王磊在发布会上说。

智慧服务：“黑科技”遍布冬奥村

“自从来到这里，我大概吃了200个饺子。”近日斩获冬奥单板滑雪女子坡面障碍技巧赛亚军的美国选手茱莉亚·马里诺对北京冬奥会提供的餐饮服务赞不绝口；在荷兰速滑选手尤塔·莱尔丹发布的《冬奥村之旅》Vlog中，她在诸多美食里选择了更有“中国味”的麻辣烫，并吃得津津有味……满足味蕾的同时，北京冬奥会的餐饮服务还多了一份安心。

在主媒体心的“智慧餐厅”，约120台餐饮机器人可同时服务数千人。汉堡、炒菜、煲仔饭……从选取食材到放入锅中进行烹饪，机械臂可针对不同食材独立控制油炸温度和时间。食客手机扫码点餐后，送餐小车将搭载美食从玻璃轨道“从天而降”，真正实现无接触智能送餐。

餐饮服务兼具智慧与温度，运动员的住宿环境则“内藏玄机”。北京冬奥村公寓设计遵循“以运动员为中心、可持续发展、节俭办赛”三大理念，运动员公寓的每套户内都采用高效除霾和除臭氧模块，即便不开窗，也能为室内提供新鲜空气；屋内的床采用记忆棉材质，可以通过遥控器调节睡姿、坐姿等不同场景……一批“黑科技”在冬奥村为运动健儿营造可靠、舒适的备赛环境。

科技观赛：赛场内外同频共振

赛场上，运动员们拼尽全力圆梦冬奥。赛场外，科技力量让观众和运动员“同频共振”。

8K超高清是当前视频显示技术的最高标准，清晰度是4K的4倍、1080p的16倍。为利用好公共大屏这一普及超高清视频的重要窗口，北京共建了20块8K城市公共空间大屏，部署了200台8K大尺寸电视机提供赛事转播服务。在北京市海淀区、朝阳区、经济技术开发区等地，人们观赛不再局限于指尖的移动设备，更可通过超高清显示的大屏，全情投入到冰雪盛会中，切身感受科技奥运之美。

对于特殊群体的观赛需求，冬奥电视节目彰显出人文关怀。5日以来，在北京卫视《北京您早》节目的“冬奥赛事集锦”和“一起看冬奥”板块中，全新上岗的冬奥手语播报数字人用快速、准确的手语播报，为听障人群带来亲切自然的“解说”服务，也让北京冬奥会的氛围感染更多人。

国际奥委会主席巴赫2月6日“现身”2022北京新闻中心云聚展区时就指出，早在全球新冠疫情之前，数字化就已经在深刻地改变着奥运会。北京2022年冬奥会将加速这一趋势，其数字化水平是前所未有的，让更多人能够参与到奥运中来。

王磊表示，北京冬奥会不仅是一项体育赛事，也是一项数字科技创新与应用的大会，数字媒体、智能通信、人工智能、虚拟现实、数字孪生、智慧医疗、智慧交通、智慧城市等等，一系列的科技成果，都会成为重要的、宝贵的奥运遗产，在赛后进一步推广应用，继续惠及每一个普通人。(完)

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