微众银行日前披露，针对市场中假冒微众银行“微粒贷”注册商标进行不法活动的违法行为，2021年全年累计打击下架超过60个虚假APP。同时，微粒贷团队也加强多方合作，就反诈宣教展开全年行动，通过多种形式展开防骗教育。

“微粒贷”是微众银行推出的银行小额信贷产品，相关负责人表示，市场中存在个别假冒 “微粒贷”的侵权情况，违法分子假冒“微粒贷”注册商标或标识制作、上架虚假APP，严重威胁用户的信息和财产安全。

微粒贷官方多次对外发布澄清信息：微粒贷目前暂无任何独立的APP，客户可以在手机QQ钱包以及微信支付看到微粒贷入口。

相关负责人介绍，2016年以来，微众银行一直通过多种渠道联合相关合作伙伴、执法部门进行打击，打击范围涉及多个应用商城和搜索平台。针对假冒“微粒贷”注册商标的侵权违法行为，通过发起投诉等方式，累计打击下架400多个虚假APP。此外，搜索引擎、电商平台和部分社交网站，也存在假冒微粒贷名义的虚假信息，对此，微粒贷团队已形成有效机制，及时打击。

相关负责人称，除打击虚假APP和信息外，针对各类违法行为，微众银行将配合执法部门工作，开展用户教育等多重行动，进行多维度的品牌保护。针对典型重大案例，微众银行会积极收集相关证据，通过司法渠道进行维权，目前，已累计进行和完成近20起诉讼案件。针对反诈骗宣教工作，微众银行也在官方自有宣传渠道和社会媒体上进行广泛的用户教育宣传，呼吁用户警惕相关虚假、诈骗信息，保护个人信息和财产安全。

其次，微众银行积极与全国各地警方协调合作。2021年，微众银行与深圳市公安局南山分局反诈中心，围绕“全民反诈”这一主题陆续开展警企联合宣传，并持续发动社会各界力量筑牢反诈防线。微众银行积极配合警方，与浙江、重庆、山东等地公安部门进行有效合作，协助破获了多起刑事案件。

相关负责人表示，随着互联网的发展，各类诈骗手段也在不断升级，微粒贷提醒消费者不要轻信未知来源广告和信息，应从正规渠道获取金融知识和产品信息，注意保护个人的信息、财产安全。

(责编：崔元苑、李源)