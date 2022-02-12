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“氢”情助力“绿色冬奥” 能源企业加大氢能供应保障

2022年02月12日11:31 | 来源：人民网
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人民网北京2月12日电 （记者杜燕飞）践行“绿色办奥”理念，氢能是重要的一环。作为北京冬奥会氢能供应主力军，目前，中国石化、中国石油正全力保障氢能供应，助力“绿色冬奥”。

截至目前，中国石化燕山石化自1月25日正式为北京冬奥会提供氢能保障服务以来，截至目前，已累计出厂氢气能源115车、27.2吨。中国石油华北石化自2021年12月6日起为北京冬奥会提供氢能保障服务以来，截至2022年2月7日，已累计输送高纯氢气能源42车，共计11.474吨。

据了解，中国石化燕山石化氢气新能源保供项目2020年3月27日实现一次开车成功，设计规模达2000标准立方米/小时，氢气纯度达99.999%。当前，燕山石化氢气新能源装置日产量高达4吨，保障北京冬奥会氢气供应。2022年1月31日，燕山石化顺利通过《低碳氢、清洁氢及可再生氢标准及评价》，取得清洁氢认证。

中国石油华北石化在不到3个月的时间里建成投用了500标准立方米/小时和2000标准立方米/小时两套副产氢提纯装置，产出氢气纯度达到99.999%以上，可同时满足燃料电池用氢和高纯氢两个认证标准。北京冬奥会期间，中国石油4座加氢站和综合能源服务站供氢能力达到5500公斤/日，可为近千辆氢能电池车提供服务，预计行驶里程将超200万公里，涵盖北京、张家口、延庆三个赛区。

在确保氢能供应的同时，氢能质量安全可靠也至关重要。2021年9月17日，国内首套PPB（十亿分之一）精度级的氢气质量在线监测系统在燕山石化正式投用，实现了对氢气中常规杂质与关键杂质总硫的快速、连续分析，并可实现对产品质量精确可靠的判定。

业内人士认为，氢能作为清洁能源，符合未来碳达峰、碳中和背景下能源产业的发展要求。目前在氢能源车等场景的应用，是为氢能源产业链的更广泛应用进行的积极探索，未来氢能源还将更多应用于工业场景中，推动实现碳达峰、碳中和目标。

(责编：杨曦、吕骞)

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