人民网北京2月12日电 （黄盛）据了解，日前银保监会人身险部向各人身险公司发布了《人身保险产品信息披露管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》）和《长期人身保险产品信息披露规则（征求意见稿）》（以下简称《披露规则》），拟进一步规范人身保险产品信息披露。

根据两则新规，人身险公司需要在官网披露产品目录、条款，与披露费率表、现金价值示例、产品说明书等，还需披露费率表、现金价值示例、产品说明书等。另外，除保险公司外，保险中介机构也需遵守新规开展信息披露工作。

具体来看，《管理办法》所称产品信息披露，指保险公司及其保险销售人员、保险中介机构及其从业人员根据法律、行政法规等要求，通过线上或线下等形式，向投保人、被保险人、受益人及社会公众描述保险产品，并在售前、售中、售后提供产品相关信息的行为。

不同于《管理办法》，《披露规则》的内容规范主要在产品层面，重点针对普通型、分红型、万能型、投资连结型产品的信息披露要求做出了详细的规定。比如，保险公司及其个人保险代理人进行分红型、万能型、投资连结型保险产品的信息披露，不得使用比率性指标与其他保险产品以及银行储蓄、基金、国债等进行对比。

此外，《披露规则》还要求在投资连结保险进行信息披露时，要明确实际投资收益可能出现负值。同时，为了压实主体责任，对于违规的保险公司、保险中介机构，除对机构给予处罚外，对其总经理以及负责信息披露的相关管理人员，依据法律、行政法规采取监管措施和行政处罚。

慧择奇点保险研究院首席研究员马潇对此向人民网财经表示，近年来，银保监会不断加大对人身保险产品的监管，并明确了人身保险产品开发设计负面清单，建立了人身保险产品通报制度，督促行业认真整改。

马潇认为，人身保险产品方面主要关注两大类风险：一是产品设计和定价带来的保险企业经营风险的累积，包括风险发生率、费用率、退保率、利率假设不合理；二是条款表述或内容不当，可能带来销售误导和消费纠纷的风险。这两大类风险也贯穿了银保监会在2019年以来历次对人身保险产品问题的通报当中。

他建议，保险企业要进一步制定切实有效的产品设计风险把控和审核流程，落实总精算师和合规负责人的责任，把产品问题风险消除在产品设计阶段。

(责编：杨曦、吕骞)