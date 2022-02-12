人民网北京2月12日电 （记者杜燕飞）记者从中钢协了解到，针对近期铁矿石价格出现非正常异动的情况，中钢协表示，要依法强化铁矿市场监管，坚定维护市场公平秩序，促进产业链均衡发展和铁矿石市场平稳运行。

针对近期铁矿石价格出现异动的情况，近日，国家发改委、市场监管总局联合约谈有关铁矿石资讯企业，要求提供发布信息的事实来源，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假价格信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。

同时，国家发改委、市场监管总局拟于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。调研组将重点了解近期铁矿石库存变化及有关企业参与铁矿石期现货交易情况，听取有关方面对加强期现货市场联动监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、恶意炒作的意见建议。

国家发改委表示，国家发改委、市场监管总局高度关注铁矿石等大宗商品价格变化，将持续密切关注市场运行和价格走势，进一步采取有效措施，切实维护市场正常秩序。同时加强市场监管，对于捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为，露头就打，严厉惩处。

“这些措施的实施表明了政府市场监管部门对维护市场秩序、遏制市场炒作、促进市场公平的坚定立场和态度，必将对产业链供应链稳定运行和健康发展起到积极作用。”中钢协表示。

据中钢协监测，近期部分涉矿企业违背商业道德，发布和炒作不实信息，严重干扰了市场公平秩序，损害市场主体的合法利益。中钢协对此表示谴责。中钢协表示，任何无视市场规律、非法干扰市场正常运行的行为和参与者，都应该得到纠正，并应为此付出代价。

中钢协表示，平稳有序的市场有利于产业链各方的长期利益，需要各方共同维护。矿山企业要诚信经营、按时履约；相关贸易企业要依法合规经营、杜绝恶意炒作和囤积居奇等行为；钢铁生产企业要加强自律，以供需平衡为原则，把握好采购节奏。

“中钢协将继续配合政府相关部门做好市场监测工作，进一步加强分析研究，促进产业链均衡发展和铁矿石市场平稳运行。”中钢协表示。

(责编：杨曦、吕骞)