人民网北京2月12日电 （记者杜燕飞）央行日前公布的1月金融数据显示，1月人民币贷款增加3.98万亿元，是单月统计高点，同比多增3944亿元；1月社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.2万亿元，是单月统计高点，同比多增3806亿元。

“今年以来，货币政策靠前发力稳增长，央行1月17日下调了MLF和逆回购利率，1月20日LPR报价随之下行，引导金融机构信贷规模增长，叠加年初素有放量传统，今年的信贷‘开门红’成色更佳。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示。

分部门看，企（事）业单位贷款增加3.36万亿元。唐建伟认为，尽管1月为冬日生产淡季，企业生产开工活跃度进一步走低，但政策集中靠前发力叠加银行为实现“开门红”提前储备项目，企业新增信贷总量大幅增长，结构也有明显优化。其中最多的中长期贷款增加2.1万亿元，其次是短期贷款增加1.01万亿元，票据融资仅增加1788亿元，依靠票据冲量的现象基本消失，当月信贷成色不错。

民生银行首席研究员温彬对此表示认同。他表示，银行业加大了对实体经济的支持力度，企业部门新增贷款规模占全部新增的84.4%，创去年2月份以来的新高。其中，企业中长期贷款新增2.1万亿元，同比多增600亿元，反映出基建投资等项目开始发力。

在社会融资方面，数据显示，1月社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元；1月末社会融资规模存量为320.05万亿元，同比增长10.5%。

“社融多增的接近万亿元，除了来自对实体经济发放的人民币贷款之外，最大的贡献来自于政府债券。”唐建伟表示，1月新增政府债券净融资体量为6026亿元，贡献了3589亿元的同比多增量。国债和地方债2021年后置发行与2022年前置发行，尤其是新发地方债规模较大，形成了跨年新增社融的强力支撑。企业债券净融资方面也保持了平稳增加的态势，股票融资延续活跃。

东方金诚首席宏观分析师王青也认为，1月社融同比增量主要来自政府和企业债券，反映出稳增长政策发力对宽信用的推动作用。政府债券同比多增源于财政政策靠前发力，企业债券融资放量则与宽货币下发行利率走低和基建稳增长提振城投基建配套融资需求有关。

货币供应量方面，数据显示，1月末，广义货币（M2）余额243.1万亿元，同比增速回升明显，达到9.8%，创近11个月以来最高，分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点。狭义货币（M1）余额61.39万亿元，同比下降1.9%，剔除春节错时因素影响，M1同比增长约2%。

对此，温彬表示，2021年年末以来，货币金融政策开始发力支持稳增长，央行于2021年12月15日降准0.5个百分点，释放长期资金，保持流动性合理充裕，提高货币乘数。同时，银行业加大信贷投放力度，新增人民币贷款明显高于上月和去年同期水平，信贷派生能力增强。此外，2021年1月M2增速回落0.7个百分点，形成了较低的基数，也对本月M2回升起到一定作用。本月M2增速加快回升，新增信贷、社融略超预期，体现了货币政策和财政政策靠前发力支持稳增长。

“广义货币供应增速显著回升，反映了货币政策放松效果明显。”唐建伟认为，其增长动力主要源自两个方面：一是对实体经济发放的人民币贷款大幅新增，同比多增3806亿元；二是债券发行保持了较高规模，形成稳定的跨年支撑。

展望未来，央行11日发布的《2021年第四季度中国货币政策执行报告》指出，下一阶段，稳健的货币政策要灵活适度，加大跨周期调节力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，注重充分发力、精准发力、靠前发力，既不搞“大水漫灌”，又满足实体经济合理有效融资需求，着力加大对重点领域和薄弱环节的金融支持，实现总量稳、结构优的较好组合。

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