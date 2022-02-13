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31省份2022年GDP目标全部出炉 “稳增长”路线图明晰

杨曦
2022年02月13日08:44 | 来源：人民网
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2022年2月12日，天津公布2022年GDP增速预期目标。至此，全国31个省份的GDP增速目标已全部出炉。

国家统计局此前公布的2021年31省份GDP增速数据显示，各省份2021年经济普遍实现了恢复性增长。从今年各地区发布的政府工作报告来看，“稳增长”仍是绝大部分省份2022年的头号任务。

稳投资、促消费、抓改革……地方政府工作报告中，一揽子实招、硬招相继推出，各地“稳增长”路线图逐渐明晰。

2021年地方经济整体稳定恢复

数据来源：国家统计局 制图：杨曦

2021年，各省份经济持续恢复增长，普遍完成了年初制定的经济增长目标。数据显示，GDP总值超过5万亿元的省份有7个省份，分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、四川和湖北。其中，广东和江苏两省的GDP总量均超过十万亿元。

数据来源：国家统计局 制图：杨曦

从GDP增速来看，有13个省份跑赢或持平于全国8.1%的增速。其中，湖北、海南两个省份GDP增速均达到两位数，分别为12.9%和11.2%。

值得关注的是，湖北不仅经济增速亮眼，经济总量也突破了5万亿元。业内分析认为，2021年湖北经济增速领跑，除了受2020年低基数效应影响之外，疫情发生以来各方给予湖北经济发展的大力支持亦至关重要。

伴随着海南自贸港建设红利的逐步释放，2021年，海南省地区生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额增速均位居全国前列。海南省统计局局长刘自更表示，2021年海南省主要指标增速均快于上一年，主要经济指标增速历史性地全面跻身全国前列，充分展现了自贸港建设为经济社会发展带来的强劲动力。

2022年“稳增长”仍为首要发展任务

资料来源：地方政府网站、地方政府工作报告 制表：杨曦

截至目前，31个省份均已发布2022年政府工作报告，并设定了今年的经济增长目标。记者梳理发现，绝大多数省份2022年GDP增速目标在5.5%以上，各地区“稳增长”诉求明显，普遍强调宏观政策靠前发力。

落实“稳字当头”，抓手有哪些？粤开证券发布的研报指出，今年各省份重点围绕提升投资、提振消费、产业升级、改革开放、区域协调、共同富裕、安全发展七大方向开展工作：

第一，“适度超前布局重大基建”“房住不炒”是各地政府工作报告的共识；第二，多省提出“促进消费持续恢复”；第三，各地继续聚焦战略性产业、现代服务业和传统产业改造升级三大主题；第四，抓好营商环境改革、要素市场化改革、财税体制改革等，大力发展跨境电商等外贸新业态；第五，除落实国家区域重大战略和区域协调发展战略，加快省内区域协调发展、推动城乡一体化建设等之外，江西、于南、甘肃等省份提出“强省会”行动。

“固定资产投资是稳增长的首要抓手。”光大证券发布的研报分析认为，从各省具体布置的工作来看，基建、旧改和保障住房是2022年经济增长最主要的三个发力方向。其中，基建既包括高铁、道路、机场、水利、公共设施建设等传统基建，也包含5G基站、互联网、技改、新能源等新基建。同时，各地普遍针对保障性住房和旧城改造两大领域提出了明确目标。

(责编：初梓瑞、吕骞)

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