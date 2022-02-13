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央行：2021年主要金融指标有力增长 2022年宏观杠杆率将保持基本稳定

2022年02月13日10:19 | 来源：人民网
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人民网北京2月13日电 （黄盛）日前，中国人民银行发布了《2021年第四季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）。《报告》认为，2021年，我国货币政策体现了灵活精准、合理适度的要求，主要金融指标在2020年高基数基础上继续保持有力增长，金融对实体经济支持力度稳固；去年以来，我国宏观杠杆率稳中有降，为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了空间，预计2022年宏观杠杆率将继续保持基本稳定。 

具体来看，《报告》显示，2021年全年新增人民币贷款19.95万亿元，同比多增3150亿元，年末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比增速分别达到27.3%和31.8%。2021年末广义货币（M2）和社会融资规模存量同比分别增长9.0%和10.3%，宏观杠杆率为272.5%，比上年末下降7.7个百分点。全年企业贷款加权平均利率为4.61%，比2020年下降0.1个百分点，比2019年下降0.69个百分点。人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定。2021年末，人民币对美元汇率中间价为6.3757元，较上年末升值2.3%。

此外，宏观杠杆率是一国非金融部门总债务与国内生产总值之比。《报告》测算，2021年末我国宏观杠杆率为 272.5%，比上年末低 7.7 个百分点，已连续5个季度下降，稳杠杆取得显著成效。

《报告》认为，疫情以来我国以相对较少的新增债务支持了经济较快恢复增长，宏观杠杆率增幅相对而言并不算高。2021年总债务余额同比增长9.7%，增速较上年末低 2.7 个百分点，处于历史较低水平，比 2009-2019 年总债务增速平均 值低 7.3 个百分点。

对于今年的宏观杠杆率，《报告》表示，近年来金融风险攻坚战遏制了脱实向虚、盲目扩张的势头,金融改革稳步推进，金融服务增效提质。这些措施共同提升了金融服务实体经济的效率，有助于疫情以来我国以相对较少的新增债务支持经济较快恢复增长。我国宏观杠杆率稳中有降，为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了空间；同时我国疫情防控形势良好，经济增长韧性不断增强，也为未来继续保持宏观杠杆率基本稳定创造了条件。

“下一阶段，稳健的货币政策要灵活适度，加大跨周期调节力度，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，这一匹配机制本身就内嵌有保持宏观杠杆率基本稳定之义。预计随着经济进一步恢复发展、内生增长动力不断增强，2022年我国宏观杠杆率将继续保持基本稳定。”《报告》表示。

(责编：罗知之、吕骞)

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