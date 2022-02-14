本报记者 李嘉宝

深圳地铁20号线推出智能型机器人服务。

鲍赣生摄（人民图片）

智能导航、刷脸进站、自动测温、数字阅读、数字艺术馆……如今，科技范十足的“智慧地铁”给人们出行带来好体验。得益于数字技术运用，地铁不仅是方便快捷的交通工具，更能满足人们的多样化需求，提供丰富周到的人性化服务。

新技术广泛应用

在中国智慧城市建设的过程中，大数据、云计算、人工智能、5G等新技术越来越多地应用于城市轨道交通，“智慧地铁”在各地迅速发展。

智能客服中心、客流热力图观测、一键开关站、智能照明……天津地铁6号线二期渌水道站具备20项智慧功能，设在车站中控室的“智慧车站综合运营平台”堪称“最强大脑”，工作人员通过该平台可以看到车站整体布局，及时发现站内各种情况。站内传感器可全天监测二氧化碳、二氧化硫、温湿度、PM2.5等各项数值，环境智能照明和风水联动系统能有效节约用电量，提高能源管理效率。作为天津首条全自动运行的地铁线路，6号线二期还具备自动唤醒发车、清客、折返、回库休眠、障碍物检测、防撞预警等功能。

更“聪明”的地铁，也更有“人情味”。在西安地铁6号线郭杜西站，有一位特殊的站务员“青青”。作为智能云站务员，“青青”结合了人工智能与虚拟真人形象，兼具触摸屏幕操作和语音交流操作模式。针对乘客提出的问题，智能云站务员会自动判断语义，并定位到对应的业务界面。记者了解到，西安地铁6号线是全国地铁首条全线采用智慧安检系统的线路，通过智能识别、智能判图、集中判图、智能联网等技术，实现人、物智能同检。

在时速可达160公里的广州地铁18号线上，乘客只需在广州地铁APP上实名注册个人信息，并绑定微信支付，便可通过“刷脸”迅速通过闸机，免去手忙脚乱找卡刷卡的烦恼。高峰期客流拥堵时，手机APP、车站广播、电子导引屏、自动扶梯等设备会自动联动控制，实时显示各个车厢拥挤度，即时引导乘客到人流密度低的车厢乘车。

开启数字阅读之旅

“智慧地铁”还有满满的文艺范。例如，长沙地铁溁湾镇站建起一座数字艺术馆，这是全国首座地铁数字艺术馆。在2000平方米的地铁站换乘空间里，6个大型立体LED艺术装置林立，原本的地铁通勤空间变身充满科技感的艺术空间，成为展现长沙人文风情的艺术长廊。此外，广州地铁三号线“悦读地铁·码上阅世界”数字悦读专列开通运行期间，市民可以扫码开通、绑定广州图书馆读者证，免费阅读《时间简史》《追风筝的人》等18本经典电子书，在乘坐地铁时开启数字阅读之旅。

“随着‘智慧地铁’日新月异的发展，地铁核心功能及相关外延功能都可以通过数字化、智能化技术实现。”中国人民大学副教授王鹏在接受本报记者采访时指出，一方面，作为与日常生活密切相关的交通工具，地铁的智能化发展给人们出行带来更多便利。另一方面，人流量巨大的地铁与数字技术相结合，能提供生活休闲、文旅消费、广告社交等更多新应用场景，在推动文化传播、促进商业生态发展上扮演着重要角色。

新冠肺炎疫情发生以来，地铁成为疫情防控工作的重要场所之一。面对大批流动人群，各城市地铁各显神通，推出形式多样的智能化系统，为防疫作出积极贡献。例如，深圳地铁安检具备“一键上报”功能，能将体温异常等特殊情况以最快速度提供给地铁指挥中心，为联防联控、精准施策提供“靶向”。福州地铁引进的智能人体测温声光摄像机，能捕捉每一名乘客的体温并进行标记，在避免近距离接触的同时，提升乘客进站效率。

让乘客轻松享受“数字交通”

交通运输部日前印发的《数字交通“十四五”发展规划》提出5年实现交通设施数字感知、信息网络广泛覆盖、运输服务便捷智能、行业治理在线协同、技术应用创新活跃、网络安全保障有力等6大目标。

数字化是交通运输业高质量发展的重要特征，是现代综合交通运输体系的关键要素。地铁是城市综合立体交通体系的重要组成部分，也是城市现代化水平的重要标志。建设“智慧地铁”，将进一步推动中国轨道交通产业数字化转型和高质量发展，为建设交通强国提供助力。

面对“智慧地铁”面临的发展新机遇，中国多地积极开展相关探索。北京地铁联合业内专家学者，发布《首都智慧地铁发展白皮书（2020版）》，明确到2035年，实现首都地铁全方位智慧化，建成适应首都超大城市现代化的智慧化骨干交通系统。武汉地铁与中国移动、华为公司联合成立5G智慧城轨联合创新实验室，共同推进以5G、大数据、人工智能等为代表的新型技术在武汉轨道交通上的应用和实践，助力武汉“智慧城市”建设。上海地铁14号线和18号线依托中国电信上海公司实现5G网络全覆盖，方便乘客轻松便捷地享受地铁“智慧生活”。

记者了解到，“智慧地铁”改造和建设工程未来有三大趋势：一是高技术性。地铁是人们日常生活的“刚需”，可以作为一些新技术的试点场所。例如，一些地区将地铁作为数字人民币的试点支付场景。二是安全性。智慧出行，保障乘客安全始终是重要前提。三是人性化。地铁的智能化及数字化发展，应与人民日常生活需求紧密结合，始终服务于国计民生。

(责编：白宇、赵欣悦)