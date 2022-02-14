本报北京2月13日电 （记者葛孟超）日前，国家外汇管理局公布了2021年四季度及全年国际收支平衡表初步数据。数据显示，2021年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差3157亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.8%，继续处于合理均衡区间；直接投资净流入增长显著，跨境资金双向流动活跃。

2021年，我国国际收支状况具有货物贸易延续顺差、服务贸易逆差收窄、直接投资顺差增长显著等特点。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2021年，全球经济整体延续复苏态势，我国外贸进出口保持平稳增长，国际收支口径的货物贸易出口3.2万亿美元，进口2.7万亿美元，顺差5545亿美元，较2020年增长8%。

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)