科学研究，少不了那份好奇心（编辑手记）
2022年02月14日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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儿时萌生科学兴趣，探索科学奥秘，乐此不疲；专注研究激光聚变，带领团队不断攻克难关，挑战人类认知极限；重视课堂教学，融合最前沿学科知识，点燃学生对科研的热情……在科研的道路上，张杰院士前行的动力，源自对科学的热爱和对未知的好奇，一步一个脚印，诠释了逐梦科学的真谛。
在张杰看来，科学研究最重要的就是兴趣和信心。永葆好奇心，是科学家面对任何难题都永不言弃的动力，也是科学家不断攀登科学高峰的底气。正是一代代科学家，带着对科学的热爱、带着对未知世界的好奇，不断揭开一个个科学谜团，又不断向着科学的更高更深处迈进，才有可能解决人类社会所面临的挑战和探索自然世界的奥秘。
《 人民日报 》（ 2022年02月14日 06 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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