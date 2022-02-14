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以人为本推进保险代理人制度改革（财经观）

会  心
2022年02月14日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　改革不仅着重解决代理人的自身独立、专业化和职业化的问题，也聚焦为保险消费者提供更高水平服务。 

　　通过专注主业，更精准地挖掘和匹配消费者需求，提供差异化服务

　　

　　作为我国保险行业的重要改革举措之一，独立个人保险代理人制度已经实施一年有余。一年多来，保险机构开展多种多样的探索，通过改革不断提升服务质效。

　　观察独立个人保险代理人制度不难发现，改革的核心在于“人”，首先着重解决的是代理人的自身独立、专业化和职业化的问题。

　　传统保险代理人大多是“团队作战”，通过发展“下线”增员、形成团队，团队成员也可以继续招募，层层扩张逐步形成金字塔型的营销结构。这种模式推动代理人队伍得到迅速扩张，有不少优势，但也暴露出一些问题，比如组织层级多等。

　　独立个人保险代理人，与传统保险代理人相比，更偏向独立自主展业。银保监会明确规定，对独立个人保险代理人学历、诚信、专业素养、培训等方面的标准要求高于传统个人保险代理人。同时，这一制度打破了传统营销结构，代理人组织架构扁平化，佣金尽可能地向一线代理人倾斜。

　　在保险业努力实现高质量发展的当下，独立个人保险代理人制度有利于推动保险代理人队伍向专业化、职业化的方向转型。职业门槛提升了，有利于代理人队伍“去虚火”，真正具备专业技能和职业潜力的代理人能够被筛选出来。收入分配更合理，有利于代理人队伍“补气血”，代理人的展业及加强专业技能的积极性大大提升。

　　当然，保险代理人制度的改革聚焦的“人”不仅是保险代理人，更是保险消费者。培养高质量的保险代理人队伍，是为了给更广大的消费者提供更高水平的金融服务。新模式下，代理人不用再将精力放在扩队伍上，只有通过专注主业，更精准地挖掘和匹配消费者需求，提供差异化的服务，才能获得更多客户青睐。

　　自1992年引入我国后，保险代理人制度有力推动了行业快速发展，数百万保险代理人创造了将近一半的保费收入。但随着经济社会的发展，人民群众金融素养不断提升、保险需求也逐步多元化，只有供给端不断创新保险产品、不断提升保险服务才能满足日益增长的需求端，改革势在必行。

　　稳步推进保险代理人制度改革，需要牢牢把握“以人为本”的原则。保险公司要为代理人创造更好的职业发展环境，更多地支持独立代理人教育培训和创业等，给予代理人更多保障，实现更长远发展。对监管机构来说，要为代理人创造更公平的环境，在加强信息披露、保险机构监管等职责之外，还要严格执法，对发生相关违法违规行为的人员和所在公司实行“双罚”。

　　而对独立保险代理人来说，更要看清改革趋势、适应行业变化。风物长宜放眼量，不拘泥于眼前一张保单的利益，更多瞄准消费者长远的需求，不断提升自身职业技能，才能赢来更好的职业发展前景。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月14日 18 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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