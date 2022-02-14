本报记者 赵展慧

眼下，北京冬奥会赛事正酣，冰场雪道，处处激情涌动。为确保赛事顺利进行，国内保险业为冬奥会提供了充分的保险保障。

北京银保监局的数据显示，国内相关保险机构为冬奥组委4000余辆服务车辆提供全面车险保障，为“相约北京”系列测试赛工作人员、志愿者、教练人员、运动员9000余人次提供意外伤害和意外伤害医疗保险保障，保额108.55亿元。

“我们开发了专属保险方案精准对接冬奥需求。”北京银保监局局长李明肖介绍，保险业为冬奥会量身定制综合责任险、财产险、车险、意外健康险四项专属保险方案，充分满足赛前、赛中、赛后各阶段风险管理需要，并在保障范围、理赔服务等方面给予专属政策。

据悉，新冠肺炎疫情风险被纳入保障范围，冬奥专属新冠肺炎人身综合保险条款针对新冠肺炎导致的医疗费用、紧急救援费用等提供保险保障。北京银保监局印发专项文件加强冬奥车险服务，要求财险机构为北京赛区赛时服务车辆依法办理保险延期，避免重复投保和重复理赔；要求开通车险理赔绿色通道，提高理赔效率，力保赛时服务车辆运行不间断。

此外，北京银保监局建立了“一点接入、接诉即转、接转即办”的冬奥消保投诉响应机制，确保投诉纠纷得到稳妥快速解决等。保险机构还开通了冬奥专属座席，为客户提供24小时中英文双语服务，保证冬奥电话优先接入专属座席，同时部署家庭座席，组建了异地应急备份团队，有效防范疫情风险。

保险服务不断提升数字化、智能化水平。云上指挥调度能够远程判定保险责任、云上自助理赔实现在线报案、云上协同理赔协助理赔人员提交理赔单证、云上管家服务提供保险案件一对一答疑解惑……中国人民保险集团推出的“十朵云”线上理赔举措提供无接触式理赔服务，满足冬奥会闭环管理和疫情防控需要。

北京冬奥会为国内保险业打开了一扇“新大门”——以服务冬奥会为契机，国内保险业将持续助力冰雪产业蓬勃发展。多家保险机构不仅在冬奥会期间提供各类风险保障，还紧紧围绕体育强国战略，基于冰雪事业新业态、新场景发展需要积极创新产品服务，推动“冰雪+”产业经济持续蓬勃发展。

“我们正推动研发有专项保险利率政策的专属保险保障条款，为冰雪产业优质企业和场馆设施赛后改造利用提供保险保障支持。”李明肖介绍，2020年以来，为迎接本届冬奥会，北京各财险公司已设计推出50余款冰雪产业相关保险产品，累计提供风险保障超过3200亿元，为继续创新打下了较好的基础。

“冰雪保险”产品丰富，涵盖场所公众责任保险、组织者责任保险、滑雪人员意外伤害保险、专业运动员意外伤害保险等10余个险种，可以全方位服务冰雪产业发展。“针对冰雪旅游运动场景，目前我们已经开发了境内旅游保险、北京冬奥专属个人旅游保险等产品。接下来，公司将继续创新产品和服务，打造事前预防、事中管理、事后补偿的全流程风险管理体系，构建‘保险+科技+服务’的冰雪旅游服务模式，推动冰雪旅游高质量发展。”中国人保党委副书记、总裁王廷科说。

“下一步，我们要着力引导更多普通冰雪爱好者参与到冰雪运动中来，引导金融大力支持冰雪产业发展。”李明肖说。

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 18 版）

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