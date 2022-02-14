本报电 近日，中国上市公司协会向全体上市公司发布“做好信披和新闻工作、加强声誉管理，共同维护资本市场良好舆论生态环境”的倡议书，内容包括提高上市公司质量、扎实做好信息披露、切实加强声誉管理、强化投资者关系管理、共建良好舆论生态等倡议。为充分发挥好协会自律管理作用，中国上市公司协会组建了“上市公司新闻工作联络员”队伍，全力支持上市公司做好新闻工作。

（阮禹铭）

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 18 版）

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