本报兰州2月13日电 （记者 赵帅杰）记者近日从甘肃省国企改革三年行动推进会上获悉，国企改革三年行动实施以来，甘肃各市州、省直有关部门和省属企业紧锣密鼓推动改革，目前全省国企改革已完成三年行动任务的80%，超过了要求进度，取得了阶段性成果。

据了解，2021年，甘肃规上工业增加值增长8.9%，其中国有企业增长7.5%，拉动规上工业增长5.9个百分点，为全省经济总量迈上万亿元台阶、财政收入突破千亿元大关发挥了重要作用。

从改革效应看，省属99.12%的全级次企业、市州45.82%的企业已实行经理层任期制和契约化管理，普遍建立了管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度。省属企业实施“三化”改造项目278个、混改项目76个，混改户数占比提升至53.18%。据统计，全省国有企业累计引入各类投资者922家、引进社会资本48.73亿元。

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