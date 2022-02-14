重庆出台十条措施支持服务业发展
2022年02月14日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报重庆2月13日电 （记者王欣悦）日前，重庆市发展改革委、市商务委等部门联合印发《支持服务业等困难行业纾困恢复十条措施》，通过延长失业保险降费、缓缴公积金、贷款贴息等，支持生活服务、旅游等行业发展。
十条措施注重普惠性、针对性。例如，对批发零售、住宿餐饮、居民服务、会展、文化和旅游业中小微企业（含个体工商户），延长失业保险降费政策期限至2022年12月31日。为缓解旅行社等因疫情临时停业的影响，《措施》明确，2022年市区两级联合对受疫情影响严重、经营暂时困难的文旅企业实施贷款贴息。
《措施》还从优化培训方式、法律服务、精准防控等方面提出措施，着力优化服务。例如，通过购买服务的方式，依托行业协会、专业市场、重点企业加大对失业人员和转岗职工等重点人群的技能培训，大力推广网上培训模式；对生产经营存在严重困难的中小微企业，依法提供减交、缓交诉讼费等司法救助。
(责编：王震、陈键)
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