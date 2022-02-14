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宁夏去年新材料产业产值超1200亿元

2022年02月14日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社银川电  （记者任玮）记者从2月11日召开的宁夏新材料产业高质量发展新闻发布会上获悉，作为宁夏主要发展的九个重点产业之一，宁夏新材料产业近两年发展势头强劲，已成为助推经济高质量发展的“新引擎”。截至2021年底，宁夏新材料规上企业增至100多家，工业产值超过1200亿元、近两年平均增长30%以上；占全区规上工业总产值20%、近两年提高了7个百分点。

　　经过多年发展，宁夏新材料产业基础扎实，光伏材料、锂离子电池材料、高性能纤维及复合材料、电子信息材料、精细化工材料呈现规模化发展态势。

　　宁夏围绕光伏材料、高性能纤维等特色行业精准招商，吸引一批国内知名企业落户。新材料产业去年完成投资187亿元、两年累计完成320亿元。

(责编：王震、陈键)

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