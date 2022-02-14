本报西宁2月13日电 （记者贾丰丰）记者日前从青海省农业农村厅了解到，目前，全省牦牛产业集群一二三产业总产值达到140亿元，藏羊产业集群一二三产业总产值可达127亿元，总计达到267亿元。

青海通过建立“互联网+”高原特色智慧农牧业大数据平台，突出聚集建群、创新活群、绿色兴群、融合强群，开展牦牛、藏羊优势特色产业集群建设，形成了“梅陇模式”“拉格日经验”“岗龙做法”“祁连路子”等为代表的一批股份制生态畜牧业合作社，以龙头企业为主的产加销一体的“产业化联合体”模式不断形成，实现农牧户稳定分享二三产业增值收益。

(责编：王震、陈键)