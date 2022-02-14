■受访专家：南开大学教授、中国拉丁美洲史研究会副会长 王 萍

近日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯，阿根廷中国文化爱好者进行舞龙表演。

马丁·萨巴拉摄（新华社发）

据拉美社报道，阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯访华引发阿根廷媒体的广泛反响。报道注意到，阿根廷与中国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，这一好消息成为阿国内几乎所有媒体的头条新闻。

阿根廷媒体《第十二页报》将费尔南德斯的这一战略举措描述为意义重大的一步，认为这一步将给阿根廷带来许多基础设施工程和向中国出口商品的更大机遇。

相关数据显示，2021年中国同拉丁美洲和加勒比地区（以下简称“拉美地区”）贸易总额创新高，约为4515.91亿美元，较2020年增长41.1%。2021年，中国继续保持拉美第二大贸易伙伴地位。

中国一直十分重视与拉美国家的友好往来，在基础设施建设及商品进出口领域展开多项合作。2018年中拉论坛第二届部长级会议上，中拉双方通过并发表了《“一带一路”特别声明》，一致认为“一带一路”建设将推动中拉合作迈上新台阶。此后，拉美多国陆续与中国签署共建“一带一路”协议。

此次中国与阿根廷签署共建“一带一路”协议，具有里程碑式意义。阿根廷加入“一带一路”倡议所带来的积极影响显而易见，必将使中阿双方互利共赢。

目前，基础设施落后仍是拉美国家整体面临的发展顽疾，其自身很难改善处境，迫切需要外资企业的帮助。而基础设施建设正是众多中国企业的优势所在。此前，多家中资企业已在交通、电力、水利等多方面开展对阿业务，中国制造、中国技术在拉美地区树立了良好口碑。此次中阿签署共建“一带一路”协议，将进一步深化中阿双方在基础设施建设领域的合作，对推动拉美国家未来发展具有重要意义。

近年来，中国与拉美国家合作密切，中拉友谊日益深厚，这离不开元首外交的引领作用。新冠肺炎疫情暴发之前，习近平主席曾访问多个拉美国家；疫情暴发后，习近平主席以高频次“云外交”方式，同拉美多个国家领导人和国际组织负责人会晤、通话，推动中拉友好合作行稳致远。

命运与共、团结合作是中拉友谊不断深化的另一个重要因素。拉美国家深受疫情影响，对新冠疫苗需求量较大。对此，中国及时伸出援助之手。早在2021年初，中国新冠疫苗就陆续运抵多个拉美国家，多款中国疫苗在当地开始大规模接种。2021年8月，智利政府与北京科兴中维生物技术有限公司在智利境内合作研发和生产疫苗达成共识，科兴公司将在智利投资建设疫苗研发中心及疫苗生产基地，以用于研发和制造包括新冠疫苗、流感疫苗在内的多种疫苗。在新冠疫苗出口与合作研发等领域，中拉找到了新的合作点。

在中拉多领域深化合作的背景下，双方政界、商界、学界也保持着频繁互动。近两年，双方克服疫情影响，开展了2020年“中国两会·拉中同心”论坛、“中国—拉美（墨西哥）国际贸易数字展览会”、2021年“中拉论坛第三届部长级会议”等多个“云会议”，促进了中拉交流进一步加深。

中拉合作前景非常广阔。阿根廷加入共建“一带一路”倡议，与中国深入开展各项合作，将有助于加快其国内经济复苏进程，并对还未签署“一带一路”合作协议的拉美国家产生示范效应。未来，数字经济、公共卫生等都可能成为中拉合作的新领域。中拉携手前行，不断挖掘新的合作空间，将推动双方关系可持续发展，呈现更多亮点。

（常可潆采访整理）

(责编：王震、陈键)