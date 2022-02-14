新华社济南2月13日电 全国春季农业生产暨加强冬小麦田间管理工作会议2月13日在山东省德州市召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：做好春耕备耕工作，对于确保全年粮食丰收至关重要。各地区各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实粮食安全党政同责，扎实抓好春季农业生产，为经济社会平稳健康发展提供有力支撑。当前冬小麦苗情偏弱，促弱转壮任务繁重，要因地因苗抓好春季田管，做好病虫害防控和极端天气应对防范，力争夏粮再获丰收。要加大农业生产扶持力度，保障农资生产供应、稳定农资价格，加强农业技术指导，保证春耕备播顺利开展。要稳定粮食播种面积，统筹肉蛋菜等“菜篮子”产品生产，加强耕地保护和高标准农田建设，深入实施种业振兴行动，确保全年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，确保粮食安全，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要坚决贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，落实李克强总理批示要求，切实强化稳产增产措施，逐级压实责任，全力以赴抓好粮食和重要农产品生产供给，为稳定经济社会发展大局提供有力支撑。

胡春华指出，确保农业稳产增产、提高农业综合生产能力，是农业生产必须始终抓紧抓好的大事要事。要按照党中央、国务院决策部署，不折不扣完成今年农业稳产增产各项目标任务，着力稳定粮食播种面积，切实扩大大豆和油料生产，抓好“菜篮子”产品生产供给，突出加强田间管理，全面做好农业防灾减灾。要加强耕地保护建设，把耕地保护任务落实到具体地块和责任人，加快耕地建设改造提高地均产出，用高质量新建耕地保障实现占补平衡。要强化农业科技支撑，深入实施种业振兴行动，扎实推进农业关键核心技术攻关，加快健全符合农业特点的科研体系。要积极发展现代化设施种养，因地制宜发展设施蔬菜和设施畜禽养殖，切实稳定水产养殖面积、拓展养殖空间，提高重要副食品供给水平。要大力推进农业机械化，加强耕地整备建设和宜机化改造，加快先进适用农机装备研发，创新适应农机作业的品种和技术模式。

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