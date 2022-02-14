李克强对全国春季农业生产暨加强冬小麦田间管理工作会议作出重要批示强调
加大农业生产扶持力度 因地因苗抓好春季田管 确保全年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上
胡春华出席会议并讲话
新华社济南2月13日电 全国春季农业生产暨加强冬小麦田间管理工作会议2月13日在山东省德州市召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：做好春耕备耕工作，对于确保全年粮食丰收至关重要。各地区各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实粮食安全党政同责，扎实抓好春季农业生产，为经济社会平稳健康发展提供有力支撑。当前冬小麦苗情偏弱，促弱转壮任务繁重，要因地因苗抓好春季田管，做好病虫害防控和极端天气应对防范，力争夏粮再获丰收。要加大农业生产扶持力度，保障农资生产供应、稳定农资价格，加强农业技术指导，保证春耕备播顺利开展。要稳定粮食播种面积，统筹肉蛋菜等“菜篮子”产品生产，加强耕地保护和高标准农田建设，深入实施种业振兴行动，确保全年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，确保粮食安全，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！
中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要坚决贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，落实李克强总理批示要求，切实强化稳产增产措施，逐级压实责任，全力以赴抓好粮食和重要农产品生产供给，为稳定经济社会发展大局提供有力支撑。
胡春华指出，确保农业稳产增产、提高农业综合生产能力，是农业生产必须始终抓紧抓好的大事要事。要按照党中央、国务院决策部署，不折不扣完成今年农业稳产增产各项目标任务，着力稳定粮食播种面积，切实扩大大豆和油料生产，抓好“菜篮子”产品生产供给，突出加强田间管理，全面做好农业防灾减灾。要加强耕地保护建设，把耕地保护任务落实到具体地块和责任人，加快耕地建设改造提高地均产出，用高质量新建耕地保障实现占补平衡。要强化农业科技支撑，深入实施种业振兴行动，扎实推进农业关键核心技术攻关，加快健全符合农业特点的科研体系。要积极发展现代化设施种养，因地制宜发展设施蔬菜和设施畜禽养殖，切实稳定水产养殖面积、拓展养殖空间，提高重要副食品供给水平。要大力推进农业机械化，加强耕地整备建设和宜机化改造，加快先进适用农机装备研发，创新适应农机作业的品种和技术模式。
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