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多所高校发布毕业生就业报告 名校毕业生去哪儿就业？

2022年02月14日08:39 | 来源：中国青年报
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这段时间，不少“双一流”高校陆续发布了2021届毕业生就业质量报告。

据教育部统计数据，2022年高校毕业生规模将达到1076万人，比上年增加167万人，规模和增量均创历史新高。新春刚过，2月6日国家发改委发文指出，要把促进高校毕业生就业作为今年就业工作重中之重。毕业生的动向备受社会关注。

近日，中青报·中青网记者梳理了多所知名高校的2021届毕业生就业质量报告发现：受疫情影响，这些高校毕业生出国深造人数受到冲击，境内深造人数稳步增长；在就业选择方面，毕业生中产生了灵活就业等就业新业态；在地域选择上，非一线城市、基层就业成了毕业生的新选择。

毕业生出国深造减少，灵活就业成新选择

2020年以来，在新冠肺炎疫情等因素的影响下，高校的出国留学比例普遍有所下降。

从近几年北京大学、清华大学的就业质量报告来看，2019年，北大毕业生出国(境)留(求)学人数为1155人，比例为14.79%；2020年出国(境)人数为1084人，下降至13.34%；2021年，该人数下降至793人，比例下降至8.17%。其中，本科生出国(境)人数从2019年的30.01%降至18.90%。

清华大学2019年毕业生的出国(境)比例为15.3%，2020年降至9.6%。2021年，该人数进一步降至517人，相比于两年前已经“腰斩”，比例降至6.9%。

如今，不少知名高校的出国深造比例都降至一成甚至一成以下。例如，北京理工大学2021届本科生整体深造率为64.31%，出国(境)深造率为10.77%；东南大学2021届本科生境内升学占比48.26%，境外留学率为10.53%；上海交通大学校本部2021届毕业生国内深造比例为25.32%，出国(境)深造比例为 8.91%；南开大学2021届毕业生有523人选择境外升学，仅占毕业生总人数的7.16%；东北大学2021届本科毕业生中出国(境)留学占4.8%。

此外，随着经济社会的发展，各种新兴就业形态正在涌现。

国际劳工组织2016年发布的报告——《世界非标准性就业：理解挑战、塑造未来》指出，在过去的几十年中，发达国家和发展中国家都经历了从标准就业到非标准就业的转变，世界各国非标准就业正在普遍化。

“一般来说，非标准就业是指‘标准雇佣关系’范围之外的工作，分为四种类型，即临时性就业、非全日制工作、临时介绍所工作和其他多方雇佣关系、隐蔽性雇佣关系和依赖性自雇就业。非标准就业的增长是多种因素共同作用的结果，体现了经济全球化给劳动世界带来的改变。”北京大学教育经济研究所教授岳昌君说。

在今年众多高校的报告中，“灵活就业”成了非常有存在感的一项数据。

据悉，南京大学2021年本科毕业生中，灵活就业人数为218人，占比7.01%；上海交通大学校本部2021届本科毕业生灵活就业人数为241人，占本科毕业生总人数的7.57%；华东师范大学非公费非师范生本科毕业生中灵活就业比例为11.9%，硕士生中灵活就业比例为3.07%，博士生中灵活就业比例为4.14%。

另据北京大学“全国高校毕业生就业状况调查”课题组自2003年开展的全国调查显示，在毕业生去向结构中，“单位就业”占比都在50%以下。相反，“自主创业”“自由职业”“其他灵活就业”等非标准就业占比呈总体上升趋势，成为高校毕业生必须面对和接受的就业形式。

国家重点行业单位受青睐，基层就业增多

从近年来高校毕业生的就业趋势来看，“到祖国需要的地方去”已成为越来越多名校大学生认可的就业方向。从不少高校就业质量报告也能看出，到国家重点行业、重点单位，以及到中西部地区、基层就业的人数正在逐年增高。

例如，西安交通大学2021届毕业生共计8993人，毕业生到国家重点行业及重点单位就业人数占就业总人数的56.29%，其中到国资委直属骨干央企、重要科研机构就业人数占21.76%；上海交通大学校本部毕业生赴国防科技单位及部队就业共342人，比2020 年增加32人，近5年校本部毕业生赴国防科技单位及部队就业人数总计1139人，呈逐年增长趋势；北京交通大学在2021届签约毕业生中，到国家重点领域(信息技术、轨道交通、建筑、金融、电力、军工行业)就业的毕业生比例达66.47%。

到西部去、到基层去也成为越来越多大学生的就业去向。

据统计，清华大学2021届毕业生超五成选择京外单位就业，200余人赴西部、东北地区基层公共部门就业；西安交通大学2021届毕业生中，不少同学主动选择到西部地区，基层一线等祖国最需要的地方建功立业，西部地区就业人数比例达49.61%；中国政法大学有271人选择到西部和基层单位工作。

选调生也成了不少名校学子到基层建功立业的主要方式之一。南开大学有311人从事国家、地方基层就业项目；上海交通大学近5年校本部毕业生赴基层单位定向选调生就业人数总计836人，数量和质量逐年稳步提升；华东师范大学选调生就业人数为 126人，比去年人数增长38人，分布在 27 个省(自治区、直辖市)。

在行业选择上，金融业、教育行业、信息技术服务行业、公共管理和社会组织、科技行业等都成了毕业生们的热门就业领域。

例如，清华大学2021届毕业生签三方就业协议的行业分布前三名依次为信息传输、软件和信息技术服务业，教育，公共管理、社会保障和社会组织。北京大学2021届毕业生主要在信息传输、软件和信息技术服务，教育，金融，公共管理，社会保障和社会组织等行业就业。

此外，不少具有自身学科特色的高校在就业行业上有明显倾向，体现了自身的办学优势和人才培养方向。

例如，中国政法大学毕业生到国家党政机关就业比例较高，有873人进入机关工作，占落实单位总数的42.05%；北京交通大学在2021届签约毕业生中，到轨道交通行业就业共792人，占签约比例 17.57%；华东师范大学毕业生从事教育-学历类行业所占比重最大，达42.94%。

投多少份简历，才能收到录取通知书

找工作并不是一件容易的事。从多所学校发布的就业质量报告来看，为了找到一份满意的工作，这些名校毕业生们也下了不少功夫，从开始求职到找到工作，往往需要几个月时间。

例如，西安交通大学的报告显示，2021届毕业生求职准备时间较为充分，68.94%的毕业生用一年及以上的时间准备求职。南京大学2021届毕业生求职所用平均时间中，2-3个月为23.17%，3-6个月为26.47%。

对于名校大学生来说，需要投多少份简历才能收到录用通知？不少高校数据显示，大部分毕业生需投递20至30份简历，经过层层筛选后，多数学生会拿到2至3个录用通知。

南京大学超五成毕业生均反馈投递简历份数集中于10份及以内，其中硕士毕业生投递简历份数高于本科毕业生和博士毕业生。上海交通大学调查显示，本科生平均投递简历13.47份，获得5.47个面试机会，获取2.31份录用通知，平均历时2.52个月；研究生平均投递简历22.23份，获得9.60个面试机会，获取3.25份录用通知，平均历时3.09个月。

此外，南开大学毕业生在求职过程中，平均投递简历31.62份，平均获得面试邀请10.28个，平均收到录用通知3.01个。华东师范大学毕业生平均投递23.34份简历，与去年相比减少0.87份，毕业生平均每人获得2.92份录用通知，从学历来看，硕士获得录用通知数量最多(3.29 份)，其次是博士(2.39 份)，最后是本科(2.25 份)。

大学生就业一直是关系到民生和社会发展的重要问题。近年来，教育部、人社部等相关部门通过各种政策和措施帮助大学生就业，各高校发布的就业质量报告也是就业工作的重要一环。

岳昌君认为，大数据时代，提供充分有效的就业信息对于促进高校毕业生就业、提高就业质量和效率十分必要。“近年来各高校都会发布高校毕业生就业质量年度报告，但是没有全国性的就业质量报告。建议基于高校毕业生总体数据发布全国的总体报告。”

此外，岳昌君表示，为实现更充分更高质量就业，既要提升高校毕业生的人才培养质量，又要提高学生兴趣、专业与职业的匹配程度。

“所谓‘高质量就业’，或者‘好工作’，基本条件是能够让个人的兴趣、专业与职业统一协调起来。按兴趣选择专业，才能有热情学习好；按专业选择职业，才能做到学用结合，更好地发挥人力资本水平。因此，兴趣、专业与职业的匹配度是衡量就业质量的一个重要指标。”岳昌君说。

中青报·中青网记者 叶雨婷 来源：中国青年报

(责编：王震、陈键)

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