新华社石家庄2月12日电（记者曹国厂、刘桃熊）“以前住在西街边上，晴天一身土，雨天两脚泥，冬天一街泥水冰。”家住河北省井陉县北横口村西街东头的村民李喜文说，这条街西高东低，有时候雨水污水混合成的泥水有一拃深，门都没法出。

李喜文家门前这条310米长的西街，是2000多年前“晋冀通衢”的秦皇古道的一段。历经千年，如今秦皇古道在村中绝大部分路段早已被黄土掩埋，这条黄土路，却给村民们造成了“行路难”。

“冬天路面结冰，村民把炉灰渣撒在冰面上防滑，冰融化后再撒一层，一冬天地面能‘长’十几厘米，等到春天冰雪完全融化，再起风的时候，街道两边的住户晾衣服都成难题。”李喜文说。

“硬化西街”，成为村民呼声最高的民生问题。

2021年井陉县开展“我为群众办实事”实践活动，全县所有村干部根据本村实际情况向村民许下待办事项承诺，县委组织部统一拉出清单，建立台账。“硬化西街”也成了北横口村村两委班子对村民许下的承诺之一。

街道两侧房屋北高南低，如果垫高路面，南侧住户排水排不出；如果挖低路面，北侧住户出门没台阶可下。此外涉及秦皇古道保护，硬化困难可想而知。

“既然许下承诺，再难也得上。”村支部书记张武庭先和文物部门沟通，确定了硬化方案；村两委班子成员包户和村民沟通，由于街道两侧近一半村民已不在村里居住，村干部就跑到他们现居住地去做工作，最远跑到过山西阳泉等地。

最终村民被村干部的诚意打动，也对改造方案满意。去年5月底，西街310米污水管网改造和路面硬化得以完成，村民告别了出行难题。

如今，漫步西街，平坦的水泥面干净整洁，两旁民房错落有致，路边有老人在家门口晒太阳。李喜文说：“路好走了，村民心里也亮堂了。”

北横口村村民梁爱英家里收拾得窗明几净，室内花架上春意盎然。“孩子们过年回家，走在新修的水泥路上感慨，以前走土路感觉半天走不到头，现在一转眼就走到头了。”

春节前夕，井陉县以“一年了，书记的承诺兑现了吗”为主题，召开党建工作年会。县委常委、组织部长胡文茹说，2021年度全县321个村共建立“为民办实事”台账1008项，小到安装村民用水饮水机、为村民更换智能水表，大到河道治理、修路建公园等，涵盖农村党建、人居环境整治、集体经济发展等方方面面，经过梳理，这些承诺年底已全部兑现。

井陉县委书记刘丽香介绍，2022年度，全县建立承诺“为民办实事”台账1437项。“一年之计在于春，我们已经吹响新一年干事创业的冲锋号，将贯穿抓党建促乡村振兴这条主线，坚持‘清单式管理、项目式推进、督导式落实’，争取年底向人民交出一份满意的答卷。”

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