因参与举办北京2022年冬奥会，河北省张家口市在全球有了较高的曝光度。

事实上，在中华民族五千年的文明史中，张家口也有灿烂的注脚，开启了中华文明之先河。张家口也被称为“长城博物馆”，拥有长城的重要关口——大境门。

如今，慕名而来的游客大多都是因为冬奥盛会。

2015年，北京携手张家口赢得2022年冬奥会举办权，这不仅提升了张家口的国际知名度，也提速了张家口的基础设施建设。

2021年底，“冰雪专线”京张高铁建成通车，张家口市正式融入“首都一小时生活圈”，出行上的方便也使本地多个滑冰场和滑雪场在这个冬天异常火爆。

广西游客王女士就是“奔着冬奥会来的”，虽然不能进现场观看比赛，但是身处这座到处都洋溢着冬奥气息的城市，她依旧觉得“不虚此行”。

这个春节，张家口林语山谷冰雪运动主题乐园（以下简称“主题乐园”）几乎天天人满为患。10岁的孙涵和9岁的时浩明就是常客，他们膝盖上绑着防护器具“小乌龟”，戴着头盔和护目镜，踩着单板，动作娴熟地从初级道上滑下。

孙涵的母亲苑女士介绍，因为冬奥会，学会单板滑雪成了两位小朋友的新目标。为了支持孩子的梦想，苑女士和朋友特意为两个孩子请了滑雪教练。

主题乐园的项目发起人李华一说，青少年已成为冰雪经济的增长点。

在张家口，越来越多的人正在敲开冰雪运动的大门。据统计，截至2020-2021年雪季末，该市累计参与冰雪运动人次突破500万。

冬奥盛会带给这座城市的红利不只旅游业的发展。随着“三亿人参与冰雪运动”的持续升温，张家口当地的冰雪产业迎来了巨大商机。近年来，张家口市累计引进冰雪产业项目109项，已投产运营51项，冰雪产业呈现出强劲发展态势。

目前，张家口市已建成滑雪场9家，同时，高新区冰雪运动装备产业园和宣化冰雪产业园两个规模较大的冰雪装备研发制造集聚区，依托老工业基地，积极向冰雪装备制造转型。

张家口高新区党工委副书记白建海见证了高新区冰雪运动装备产业园的发展。白建海告诉中青报·中青网记者，2018年时，产业园还是一片平地，但现在已累计签约49个冰雪类项目，计划总投资45.29亿元。

CONSONE是国内新崛起的一个滑雪装备品牌。2019年，品牌创始人王珏几经考察，决定将办公地点搬到高新区冰雪运动装备产业园。

来到张家口，王珏感受到更加浓郁的冬奥氛围，冬奥会让普通人体会到冰雪运动的魅力，对他来说，这里蕴含巨大的市场潜力。

王珏说，冰雪话题热度持续高涨，但高昂的装备费用往往成为冰雪运动走入寻常百姓家的“拦路虎”。他要做的就是为普通消费者打造性价比更高的滑雪装备。

李华一是中国铁建股份有限公司驻万全区三里庄村、孙家小庄村驻村工作组第一书记。借着北京冬奥会掀起的冰雪运动热潮，他带领张家口万铁文旅发展有限公司工作人员与帮扶村村民建造了主题乐园。在他看来，主题乐园不仅为市民提供了享受冰雪运动的场所，也帮当地农民提高了经济收入，是切实的“冬奥红利”。

旧堡乡三里庄村村民乔玉柱是主题乐园的一名职工。主题乐园开园后，他实现了在“家门口工作”的愿望，有稳定的工资，每天上下班有车接车送，还管一顿午饭。

北京冬奥会落下帷幕后，张家口如何续写“冰雪”文章？张家口市市长赵文锋表示，后冬奥会时代，当地将通过推动场馆及配套设施赛后可持续利用；加快建设京张体育文化旅游带；实施张家口城市品质提升行动等举措，全面落实冬奥遗产可持续利用计划，紧抓机遇，借势发力。

白建海介绍，未来，高新区冰雪运动装备产业园要升级为研发设计、装备制造、销售服务、会展服务、培训体验为一体的产学研用基地。

李华一计划在雪季过后，把戏雪区变成游乐园，把滑雪区变成滑草区，还要承办电影节、音乐节等娱乐活动。他说，一定要把冬奥会的热度转化为经济发展新动能，实现可持续发展。

在王珏的记忆里，几年前，国内雪场里并没有现在这么多人，滑单板的更是非常少。北京冬奥会申办成功后，人们有了冰雪热情，但国内冰雪运动装备市场空缺，甚至缺乏自有品牌，王珏也萌生了创业的念头，投身冰雪装备行业。

王珏说，冬奥会的举办不仅让国民爱上了冰雪运动，打开了国内市场，也让国外看到了中国发展冰雪经济的潜力。

北京冬奥会正在进行时，王珏每天都关注着比赛的盛况：17岁小将苏翊鸣摘得冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧比赛银牌、谷爱凌夺得女子跳台冠军……每一条新闻都点燃着国人对于冰雪运动的热情。“冰雪产业也一样，我相信它会有个更灿烂的明天。”王珏说。

中青报·中青网记者 温维娜 黄丹玮 来源：中国青年报

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