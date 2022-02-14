大凉山的“复兴号”满月了。自2022年1月10日首次开行以来，西昌西站和昆明站之间的“复兴号”动车组已经运行了1月有余。这是大凉山历史上首次迎来“复兴号”动车组。

2021年，四川省凉山彝族自治州最后7个县脱贫摘帽，彝族群众世代居住的这片土地告别了绝对贫困。2022年“复兴号”开进大凉山，成了当地的又一件大事。

彝族列车员瓦扎阿基莫亲历了这个具有特别意义的过程。她参加了1月10日D843次列车的首发仪式，是大凉山“复兴号”上第一个也是截至目前唯一一个彝族列车员。

列车上的许多场景都需要瓦扎阿基莫。比如，遇到不会讲普通话的乘客问询，瓦扎阿基莫就扮演翻译的角色。列车卫生间的禁烟语音提示也是她录制的。

这是一趟“定制版”的“复兴号”。在西昌西站，进站指引和设施标识除了标注汉英两种语言外，还有彝语。为了避免因吸烟引发的列车行车安全问题，铁路部门在列车卫生间安装了智能感应禁烟提醒播报器，旅客一推门进去，就能听到彝汉双语的禁烟语音提醒。

作为这趟车上唯一的彝族列车员，列车开行前，瓦扎阿基莫就接到了录制彝语禁烟宣传的任务。她反复练习发音、语气、语速，又请更加精通彝语的丈夫帮忙把关，最终完成了录制任务。

令乘务团队感到欣慰的是，开行一个月来，大凉山的“复兴号”上没发生过一次烟雾报警。

“复兴号”带给大凉山的变化时时处处都能看到。瓦扎阿基莫的嫂子罗洪阿古莫在凉山州的州府西昌市从事房地产中介工作，瓦扎阿基莫在“复兴号”首发式上的照片成了她销售的“招牌”。罗洪阿古莫说，西昌西站因离市中心较远，过去那一带楼盘的成交量很低。而最近这一个月，她打着“复兴号”的招牌，销售业绩“从2021年12月卖出3套房，到近一个月卖出了8套”。

更直接的变化是，人们在出行上享受了更多便利。过去，家住攀枝花市的周莉回米易县的娘家一般是自己开车。“复兴号”开行后，她看到朋友圈里很多人打卡“复兴号”，于是趁着周末空闲，带着两个女儿体验“复兴号”。高二学生马海尔祖惹在凉山州喜德县上学，“慢火车”是他往返学校和家的交通工具。“复兴号”开通后，他也特意和父亲一起去体验了一把。

首开的“复兴号”打开了大凉山通往东部沿海地区的全新通道。瓦扎阿基莫注意到，“复兴号”上的彝族旅客越来越多，特别是在西昌西至昆明区段，彝族旅客占总客流的三分之一以上。

此前凉山州发改委副主任陈星在接受采访时表示，“复兴号”动车组的开行将加快沿线西昌、攀枝花两地城市化进程，满足沿线旅客运输需求，助力乡村振兴和促进沿线旅游资源开发。

“复兴号”开通前，去往广东、广西、福建务工的彝族老乡一般会乘坐普速列车到成都，再换乘其他列车。而现在乘坐“复兴号”到昆明换乘，不仅乘车体验好，还能节约很多时间。

今年春节前，在福建从事建材生产工作的吉古尔体和妻子带着两个孩子，乘坐“复兴号”返回西昌老家。吉古尔体说：“这趟车不仅比以前的行程快了6个小时，而且更加舒适。”

被问到带给父母的新年礼物是什么时，吉古尔体用手比划了厚度，爽朗一笑：“钱。”听到这个回答，瓦扎阿基莫心里由衷地感到高兴：“复兴号”就是大凉山老乡的致富助手。

通讯员 龚萱 中青报·中青网记者 王鑫昕 来源：中国青年报

(责编：王震、陈键)