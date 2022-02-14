本报记者 陈建强 刘茜

1月8日，天津市津南区检出两例新冠肺炎阳性病例。一个多月时间里，天津一手抓“战疫”，以最快的速度遏制疫情传播；一手抓发展，努力维护营商环境，为企业提供贴心服务。

下好“以民为本”的“两手棋”，让天津在虎年之初大地春回、活力迸发！

寒冬里感受“温情时刻”

“我父亲需要长期服用一种防止脑血栓、心梗的药物，家里的药只能吃到1月19日早晨，断药后父亲随时可能有生命危险。可是，药一直没到……”简短的几行字，瞬间让东丽区网格中心工作人员孟维东绷紧了神经。

1月18日下午6点半，孟维东收到了这份带着红色紧急标识的“医疗救助工单”。这时，距患者断药的时间只剩不到12个小时。

人命关天！孟维东马上联系求助人曹宇鹏询问情况。原来，由于曹宇鹏居住的社区已被列为封控区，快递没办法及时送达，这盒“救命药”一直搁置在东丽区顺丰机场快递站。

孟维东一边联系快递站，一边把信息转给运管部门，请求协助。区运管局执法支队队长高德松立即查阅高速检查口车辆过往记录，发现货车司机李杰持有通行证，经常往返于东丽区和津南区。“我们马上联系到李杰，说明情况。李杰师傅毫不犹豫就答应帮忙。”

晚上11点，“救命药”终于送到了曹宇鹏手上。

“原以为最快也要转天才能拿到……”回想此事，曹宇鹏依然很激动，“一个电话就解决了问题！政府为人民服务，这句话真不只是挂在嘴上的，这次我是切切实实体会到了。”

“4万斤小白菜就要烂在地里，能不能帮帮忙？”电话里，静海区王家院村党总支书记彭丹焦急地询问。与此同时，各大菜市场的商户们正为货源发愁……

“百姓餐桌上的吃食不能断，地里的菜也不能浪费！”相关部门立即行动起来，帮农户和商户火速对接。很快，在位于静海区的天津海吉星农产品物流园入口处，蔬菜管理部负责人郭军便带着工作人员联系农户进货、指挥车辆运输，忙得脚不沾地。

1月8日至21日，海吉星农产品物流园组织商户加急调货7万吨左右，日均蔬菜交易量达到5000多吨。鲜蔬批发区商户孙斌说：“我这几天的调货量比往常增加了30%，而且都是平价销售的。现在正是紧要关头，挣不挣钱不重要，一定让咱天津的老百姓有菜吃！”

“千方百计保供应”。那段时间里，天津市和静海区两级疫情防控指挥部为海吉星农产品物流园办理农产品运输车辆通行证明200多张，为农产品进得来、出得去全力护航。

新春时收到“贴心礼包”

“什么叫急企业之所急？你们的行动就是！”1月19日，天津欢购商业运营管理有限公司负责人把两面锦旗分别送到了和平区金融局和中国邮政集团天津市和平区分公司。

时间拉回6天前。

“企业遇到个大困难：总部融资审核，要求我们必须在1月18日前把天津公司的公章寄到深圳总部。可疫情原因，很多快递都不能保证运送时效。因为航空管制，我们也没办法自己送去……您能帮着想想办法吗？”1月13日夜里12点，刚刚结束一天“战疫”任务的和平区金融局局长陈凯接到了区内重点项目——天津欢购商业运营管理有限公司副总经理郝颖的电话。

陈凯当即呼叫中国邮政集团天津市和平区分公司总经理徐世勇。经过连夜沟通协调，一条“绿色通道”开辟出来，印章顺利“登上”了旅途。

“邮车出发后，我们指派专人跟踪邮件，与北京、深圳邮政部门紧密衔接，确保公章到达深圳后及时投送。1月17日上午，公章顺利投送到印力集团深圳总部，比预计时间提前1天。”徐世勇说。

“这种优质、高效、贴心的服务，就是我们在天津继续投资发展的信心。”郝颖感慨不已。

同样的温暖，北京经纬恒润科技股份有限公司也感受到了。他们申报了天津市引进民营企业总部企业资质，但是由于申报期与疫情期重叠，递交材料遇到困难。

西青区发改委了解情况后，主动与该公司对接，通过线上为他们初步审核了申报材料，并召开视频会议，与市级相关审批单位进行对接，指导企业进行申报。

“反馈太及时了！我们非常感谢，也很满意。”公司公共事务经理莫新勇话语由衷。

西青区发改委中小企业科科长张莹告诉记者，西青区正在开展“大帮扶、大走访”活动，针对不同企业的具体需求，主动跟踪服务，集中解决企业遇到的困难和问题。

2月7日，虎年第一个工作日，西青区组织的300个工作组奉命出征，奔赴区内各企业，针对企业的个性化需求分类施策，精准服务。眼看着产业链、资金链畅通有望，大小企业负责人心里升腾起阵阵暖意。“加油减负”，这个春天，再出发的脚步一定不会停！

（本报记者 陈建强 刘茜）

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