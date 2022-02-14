原标题：加强科技服务 湖南发布乡村振兴工作方案

科技日报长沙2月10日电 （记者俞慧友 通讯员谭浩）记者10日从湖南省科技厅官网获悉，该省日前印发了《关于扎实推进科技帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的工作方案》（以下简称《方案》），从协同创新、创业服务、人才支持、成果应用等多方面推出10条具体举措，助力乡村振兴。

根据方案，该省拟实施科技支撑乡村振兴行动，包括部署一批引领性科技创新项目、突破一批关键共性技术、建设一批科技创新平台载体、转化一批先进适用科技成果等10个“一批”。同时，加强科技服务体系建设，加快建设“100+N”开放协同创新体系，鼓励高校和科研院所开展乡村振兴智力服务，建设一批科技成果转化服务基地和种业科研试验基地，推广应用绿色农业技术成果，推动更多创新要素向乡村振兴主战场集聚。

方案重点强调了产业和人才问题。《方案》提出，将加大对科技创新创业载体、乡村企业的支持力度，鼓励各地结合乡村特色产业，建设各具特色的农业科技孵化器、众创空间、星创天地、技术市场等创新创业平台载体，加强乡村振兴科技金融对接力度，着力培育一批具有典型产业示范带动效应的高新技术企业、科技型中小企业，壮大乡村优势特色产业。同时，推出科技特派员选派、科技人才服务能力提升、外国专家服务、加强科技培训等具体举措。

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