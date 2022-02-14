科技日报讯 （记者刘垠）日前，国新办举行减税降费促发展强信心新闻发布会，国家税务总局副局长王道树介绍，2021年累计新增减税降费约1.1万亿元，政策红利持续释放，有力支持了国民经济持续稳定恢复。企业提前享受研发费用加计扣除政策减免税额3333亿元，有力促进了企业创新发展。允许企业提前享受前三季度政策优惠，并将制造业企业加计扣除比例从75%提高至100%。

数据显示，全国有32万户企业提前享受研发费用加计扣除政策优惠，减免税额3333亿元。其中，18.6万户制造业企业享受减免税额2259亿元。

值得关注的是，2021年，税务部门聚焦支持中小微企业、科技创新、实体经济发展，继续落实落细各项减税降费政策，帮助市场主体恢复元气、增强活力。国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力将取得的积极效果概括为“四个促进”：

一是加大小微企业税费优惠力度，促进了市场主体活力提升。2021年，支持小微企业发展税收优惠政策新增减税2951亿元。数据显示，2021年，全国小微企业每百元销售收入缴纳税收同比下降12.4%。

二是允许企业提前享受研发费用加计扣除政策，促进了创新发展。企业提前享受研发费用加计扣除政策减免税额3333亿元，进一步降低了企业研发成本、增加了现金流，增强了企业创新动能。税收数据显示，2021年全国重点税源制造业企业研发投入同比增长22.6%，企业创新投入持续加大。

三是落实落细增值税增量留抵退税和企业购买设备器具一次性税前扣除政策，促进了制造业发展。2021年，税务部门累计为3.1万户制造业企业办理留抵退税1322亿元；实施企业购买不超过500万元的设备器具一次性企业所得税税前扣除政策，新增减税781亿元，进一步缓解了制造业企业的资金压力。2021年全国制造业企业采购设备金额同比增长24.6%，两年平均增长14.3%；销售收入同比增长21.8%，两年平均增长12.5%。

四是落实社保费降费政策，促进了就业稳定。2021年，税务部门会同人社部门积极落实阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，全年新增降费1504亿元，有效减轻了企业社保缴费负担。

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