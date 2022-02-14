过国忠

江苏无锡对现有工作思路、内容、手段、机制等进行全方位重塑，增强运用数字化思维和方法解决实际问题的能力； 从生产端、生活端、企业端、社会端、政务端发力，提升场景应用的深度和广度；努力以“数字无锡”的一大步为“数字江苏”乃至“数字中国”探好路。

1月27日，在无锡市委市政府召开的全市数字经济提速和数字化转型大会上，无锡市委书记杜小刚提出，“全市各级要大力拥抱数字化时代浪潮，大胆探索数字化转型新路，大步推进数字化赋能发展，全力推进产业、企业、治理、政务、生活数字化转型和数字生态体系化建设等六大工程，加快以数字化塑造未来城市新格局、释放高质量发展新动能，把无锡建设成为具有国际竞争力的全国数字经济和数字化转型标杆城市”。

用“标杆”和“样板”来定义未来的数字无锡

杜小刚介绍，无锡数字工作起步早、布局实，数字产业规模大、企业好，具有先行先发、集群发展等优势，但还存在思想认识不到位、创新供给不充分、产业能级不领先、应用层次不够高、跨域协同不畅通等问题。

“用‘高水平’‘标杆’‘样板’来定义未来的‘数字无锡’，是市委市政府立足无锡的优势基础、着眼无锡的发展愿景，深思熟虑、科学谋划的结果。”杜小刚说。

在杜小刚看来，无锡要强化数字化思维，对现有工作思路、内容、手段、机制等进行全方位重塑，增强运用数字化思维和方法解决实际问题的能力；要拿出“大踏步”行动，对高水平“数字无锡”各项工作铆足劲头抓、全力往前赶，努力以“数字无锡”的一大步为“数字江苏”乃至“数字中国”探好路；要实现“立体式”展开，系统推进数字技术和模式对各个领域的全方位渗透，为无锡现代化建设插上“数字的翅膀”；要树牢“实效性”导向，从生产端、生活端、企业端、社会端、政务端发力，提升场景应用的深度和广度。

五大举措打造无锡高质量发展的“数字引擎”

记者了解到，围绕实现高水平“数字无锡”目标，打造无锡高质量发展的“数字引擎”，该市下一步将重点做好5个方面工作。

打造根植无锡的数字新经济。以数字化赋值现代产业、赋能制造企业、赋智各行各业，全面加强与重点央企、知名民企、外资企业、金融机构和高校等深度合作，大力发展数字地标产业、培育壮大数字新兴产业、提前布局数字未来产业，深入实施智能化改造数字化转型绿色化提升三年行动计划，积极发展数字领域的生产性服务业，加快农业全产业链数字技术应用，显著提升数字经济比重。

攻关面向未来的数字新技术。加强科技策源能力、平台建设、智力支撑，强化技术攻关纵深部署，深化与未来学院等深度对接合作，创建更多国家级和省级产业创新中心、工程研究中心、企业技术中心，深入实施“太湖人才计划”及其升级版，加大各类人才引进力度，推动更多科技成果嫁接企业、嫁接资本，全面增强核心技术创新和产业转化力度，以引领性技术实现引领性发展。

开发民生普惠的数字新场景。遵循技术和城市“为人而转”的理念，推动基本民生精准触达、品质民生创新发展、普惠民生福祉共享，坚持“小切口、大场景”，持续实施“灵锡”全面提升计划，打造一批舒心就医、教育成长、智慧社区、就业创业、智慧养老等示范场景，聚焦商贸、文旅、娱乐、体育等领域提供高品质个性化生活体验，主动为特殊群体推送救助服务，倡导各类公共服务“数字无障碍”，创造人民城市数字化美好生活体验。

形成精细高效的数字新治理。拓展“一网通办”范围、深化“一网统管”建设、探索“数字孪生”应用，推动集中高频事项向“快办”优化、刚需低频事项向“好办”提升、惠企利民事项向“免申即享”升级，研发上线一批实战管用、基层爱用、群众受用的专项应用模块，细化管理颗粒，构建城市运行数字体征体系，以治理数字化推动治理现代化。

构筑健康活力的数字新生态。坚持高效可及、安全可靠的理念，加快构建基础设施、数据流通、信息安全等规则体系，高标准构建新型基础设施体系，着力解决信息“孤岛”、数据“堰塞湖”等问题，争取所有在无锡产生的数据资源全部存在无锡、用在无锡，加强数据安全防护与个人信息保护，营造健康而又充满活力的数字生态。

会上，一批“灯塔”工厂、智能制造标杆企业、特色专业型工业互联网平台，以及无锡市十大数字化解决方案服务商获表彰。

此外，国家区块链创新应用综合性试点（无锡）启动、江苏无锡大数据资产交易中心揭牌、无锡市政府与复旦大学签约共建城市治理数字化创新研究项目、无锡梁溪科技城与中建国际投资和腾讯云计算签订了推进数字新基建标准试点项目。

据了解，江苏无锡大数据资产交易中心，将以国资为主导，着力探索数据要素市场化流通机制，加快实现数据资源市场化配置，进一步服务推动区域数字经济的更高更快发展。

(责编：王震、陈键)