符晓波

2月12日，我国速度滑冰选手高亭宇在“最快的冰”上刷新速度滑冰男子500米项目奥运纪录，国家速滑馆“冰丝带”也再次迎来高光时刻。

本届冬奥会上，运动健儿们在这块采用世界最先进制冰技术的冰面上已相继打破速度滑冰女子5000米、女子3000米、男子5000米、男子1500米等10项世界纪录，多位冰雪健将都对“冰丝带”称赞有加。在此刷新自己保持的世界纪录的瑞典速滑选手尼尔斯·范德普尔称，“这是我这辈子滑过的最棒的冰场”。

由科技冬奥国家速滑馆项目制冰技术“加持”的，是冬奥历史上第一个采用二氧化碳跨临界制冷技术的速滑馆，其设计理念、技术工艺等多个方面都实现了创新和突破，不仅能精准控温将赛道冰面温差控制在0.5℃以内，还能实现余热回收，为运动员挑战人类极限创造了最佳竞技条件。

从赛事正酣的北京冬奥会上不难发现，这样的科技创新无处不在。从开幕式到比赛日，从场馆建设到赛事保障，“科技冬奥”是北京冬奥会的一大亮点。赛场上，冰雪健儿们在“雪飞天”“雪如意”等新技术新材料支撑的先进场馆精彩角逐，尽情挑战人类极限；赛场外，与奥运健儿并肩拼搏的，还有“冬季项目运动员技能优化”“雪上项目场地环境要素影响评估”“冬季运动与训练比赛高性能服装研发关键技术”等一系列的科研团队，助力科学训练，实现向更高、更快、更强的突破。

北京冬奥会从筹办伊始，就确定了以科技创新赋能的思路。科技部会同各方成立科技冬奥领导小组，设立并组织实施“科技冬奥”重点专项，强调应用导向、场景驱动，重点围绕科学办赛、运动科技、智慧观赛、安全保障、绿色智慧综合示范五个方面部署科研任务。科技创新成果已深度融入北京冬奥会，一大批我国自主创新的科技成果得到充分展示和应用，使一场精彩、非凡、卓越的冬奥会逐步走向现实。

连日来，在科技创新成果的支撑下，冰雪健儿们不断突破个人乃至人类在冰雪运动的极限。许多中外运动员都在为北京冬奥会科技项目的“神助攻”频频点赞，也共同期待着更多竞技运动员能在如此完美的赛道中取得更多佳绩。比赛精彩纷呈，科技盛宴应接不暇。如果说更高、更快、更强、更团结的奥林匹克格言激励着运动员突破自然带给人类的身体限制，那么不断更新迭代的科技创新力量则为人类突破运动极限创造更多的条件和可能。

这场如期而至的冰雪约定不仅为运动员呈上了完美的体育盛会，也成为反映国家科技创新能力的大舞台。我们期待和相信，冬奥会进一步助推科技创新，这些在赛事上崭露头角的新兴应用经过考验和推广，一起向未来，运用到虚拟现实、数字孪生、智慧医疗、智慧交通、智慧城市等众多民生领域，最终惠及百姓生活和行业发展，不断为经济发展和社会进步添新彩。

(责编：王震、陈键)