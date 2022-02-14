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应对风雪严寒 交通部门用心用情做好运输服务保障

2022年02月14日08:44 | 来源：人民网
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人民网北京2月14日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月13日（春运第28天），全国预计发送旅客2664万人次，其中铁路660万人次，公路1850万人次，水路40万人次，民航114万人次。全国高速公路预计流量2739.07万辆。

春运返程，归家路上的顺畅与平安，是交通人的一场“硬仗”；面对风雪严寒，交通人用心用情用功做好春运运输服务保障。

2月12日，大雪在河北如期而至。河北赛时交通运行指挥部加强班车运行调度，加密发车间隔。据冬奥村北临时场站现场运行调度员介绍，为保证雪天比赛正常进行，场站加倍投入运力，现在除了几辆应急备用车辆，其余车辆都在运转，保障比赛正常进行。截至目前，张家口赛区共出动人员706人、除雪设备315台，撒布融雪剂246吨。赛区全部道路通行正常无积雪，整体交通运行平稳。

江苏泰州交通运输行业联合开展“心路同行”党员志愿服务活动，75名志愿者参与到服务区的疫情防控、秩序维护、旅客引导等工作中，同时，以与民同心、温馨服务为宗旨，不断创新服务方式，依托“金色车轮”温馨驿站，为出行旅客和货车司机提供更加便捷高效的服务。

(责编：王连香、高雷)

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