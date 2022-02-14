李丽云

科技日报讯 （记者李丽云）记者2月11日从哈尔滨工业大学获悉，该校环境学院马军院士团队与阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）赖志平教授团队联合攻关，在膜法水处理技术研究领域取得重大突破，其成果日前发表在国际期刊《先进材料》上，该研究设计合成了超高通量多孔石墨烯膜并利用低品质热源实现了高效可持续的海水淡化。

全球日益严重的水资源短缺和当前海水淡化技术的高碳足迹促使人们寻求一种低能耗可持续的解决方案。膜蒸馏（MD）利用热量驱动水蒸气通过膜，获得高品质清洁水, 是一项具有重大应用前景的海水淡化技术，同时也是诸多零排放工艺中的关键核心技术。但MD膜通量低是限制该技术广泛应用的主要瓶颈。

鉴于此，哈工大马军院士团队联合沙特阿卜杜拉国王科技大学赖志平教授团队提出了一种制备超高通量纳米多孔石墨烯膜的新工艺，该过程无需二次打孔和转移过程。所得石墨烯膜为水蒸气提供了极短且快速的传输路径，比迄今为止报道的MD膜通量高一个数量级、脱盐率大于99.8%，在海水淡化中显示出巨大的应用潜力和优势。

马军院士团队的吕东伟副教授为该论文的第一/通讯作者，该研究工作是在马军院士与赖志平教授的共同指导下完成，得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国博士后科学基金资助。

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