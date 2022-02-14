海水淡化有了低能耗可持续解决新方案
2022年02月14日09:21 | 来源：科技日报
小字号
科技日报讯 （记者李丽云）记者2月11日从哈尔滨工业大学获悉，该校环境学院马军院士团队与阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）赖志平教授团队联合攻关，在膜法水处理技术研究领域取得重大突破，其成果日前发表在国际期刊《先进材料》上，该研究设计合成了超高通量多孔石墨烯膜并利用低品质热源实现了高效可持续的海水淡化。
全球日益严重的水资源短缺和当前海水淡化技术的高碳足迹促使人们寻求一种低能耗可持续的解决方案。膜蒸馏（MD）利用热量驱动水蒸气通过膜，获得高品质清洁水, 是一项具有重大应用前景的海水淡化技术，同时也是诸多零排放工艺中的关键核心技术。但MD膜通量低是限制该技术广泛应用的主要瓶颈。
鉴于此，哈工大马军院士团队联合沙特阿卜杜拉国王科技大学赖志平教授团队提出了一种制备超高通量纳米多孔石墨烯膜的新工艺，该过程无需二次打孔和转移过程。所得石墨烯膜为水蒸气提供了极短且快速的传输路径，比迄今为止报道的MD膜通量高一个数量级、脱盐率大于99.8%，在海水淡化中显示出巨大的应用潜力和优势。
马军院士团队的吕东伟副教授为该论文的第一/通讯作者，该研究工作是在马军院士与赖志平教授的共同指导下完成，得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国博士后科学基金资助。
(责编：王震、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 应对节后首场降雪 北京高铁工务段近千名职工返岗
- 人民网北京2月14日电 （记者王连香）2月12日至13日，北京高铁工务段管内京津城际、京沪高铁、京广高铁、京哈高铁、津秦高铁陆续迎来春节长假后首场大范围降雪天气。 为确保高铁线路畅通和行车安全，北京高铁工务段及时下发降雪蓝色预警，并根据雪情变化调整为黄色预警，全段近千名干部职工第一时间返岗，随时做好除雪应急准备，70余名科室干部和段领导班子成员分线、分片包保，组织一线车间、班组职工对预案落实、人员组织、车辆准备、工机具热备等进行提前部署，周密安排。…
相关新闻
- 评论
- 关注