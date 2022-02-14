吴文诩 孙 晓

随着首钢转型、北京成功申办冬奥会，曾是首钢集团轧钢工人的刘博强成为一名制冰师。在北京2022年冬奥会火炬接力中，刘博强参与奥运火炬传递，续写冰与火之歌。“作为一名首钢的转型职工，能够有这样的机会，我感到非常光荣、激动和自豪。”刘博强说。

对于刘博强而言，冬奥会几乎改变了他整个人生轨迹。

2016年，冬奥组委进驻首钢园区，保障冬奥成了首钢工人的首要任务。2017年7月，刘博强前往首都体育馆参加为期三个月的制冰培训。回到首钢，刘博强担心不上冰会变得“手生”，便主动联系首都体育馆的师傅，争取到每周一次上冰“复习”机会，这都为他后来的制冰事业打下基础。

2018年6月份，刘博强正式进入首钢园国家冬季运动训练中心。四年多来，刘博强和同事们一直在为国家短道速滑队、花样滑冰队等提供服务与保障。“我们尽自己最大努力提供安全、舒适、高效的训练环境，争取让奥运健儿能够在冬奥会上多出成绩、多拿金牌。”

“在首钢产业转型过程当中，我们这些最基层的产业工人也跟着一起转型。随着冬奥会的成功申办，许多人都深入参与备战冬奥会工作。最终能以火炬手的身份参与进冬奥会中，对我来说意义非常重大。”刘博强坦言，转型的过程有些漫长，但“从火到冰”的转变让他收获了新的人生价值。

除了对于冬奥会本身期待，刘博强也希望能吸引更多人了解、学习制冰。刘博强说，希望借助这次冬奥会的推动，让中国冰上运动项目得到长足发展。“相信未来制冰师将发挥重要作用，以冰壶举例，冰壶运动能不能更好地发展，制冰十分关键，所以必须加快培养更多冰雪行业从业者。”

当谈及冬奥会场馆的准备时，刘博强显得十分骄傲。“当全世界的奥运选手走进场馆时，立马就能感受到中国奥运保障的高标准。他们将会亲眼看到、亲身体会到，中国为这届冬奥会究竟准备得有多充足，肯定会眼前一亮！”刘博强说。（据新华社）

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