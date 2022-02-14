据国美电器消息，国美电器于2月1日至15日开启“新春派利”活动，包括免费赢虎年红包、新年盲盒抽好运等多种多样的玩法，用优惠福利回馈广大消费者，提振市场消费信心。

国美电器激活春节市场（受访者供图）

国美电器相关负责人介绍，全国各门店积极做好大促活动实施，抓住市民便利消费、品质消费的需求，精心策划组织，激发本地消费潜能。在促消费、助力经济内循环方面，国美电器已经步入“家·生活”战略第二阶段，在新战略加持下，发力线上线下双平台，拓展全渠道，推出一系列促消费活动，探寻新消费的更多可能性。

双节促销服务升级不打烊。国美电器推行家电送装同步服务，如升级后的空调“十免”安装服务，内容涵盖高空作业、加长铜管、安装支架、墙体打孔、移机、充氟保养、远程安装、免费测量、精装设计等内容，解决消费者安装麻烦。值得一提的是，“闪店送”服务目前已经实现了手机、电脑、数码及小家电商品在门店周边3至5公里，最快30分钟送达的目标。除此之外，包含国美管家、安迅物流及客服中心在内的售后体系为消费者提供7*24小时不间断服务。

该负责人表示，国美电器凭借硬核的产品与优质的服务，为行业发展起到了探索和带动作用。同时，国美电器坚持以“创造消费者价值”为目标，引领家电行业稳健发展。

(责编：曹淼、李源)