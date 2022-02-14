国家知识产权局：为冰墩墩戴上“知识产权保护罩”
2022年02月14日13:34 | 来源：人民网
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人民网北京2月14日电 （记者赵竹青）“像现在‘一墩难求’的冰墩墩，就既受到奥林匹克标志保护，也同时受到专利、商标和版权的保护，可以说是既穿着晶莹透明的‘冰糖外壳’，也戴着严密无形的‘知识产权保护罩’。”在2月14日上午举行的全面加强冬奥知识产权保护专场新闻发布会上，国家知识产权局新闻发言人、知识产权保护司司长张志成表示，全方位、立体化的知识产权保护网有力保护了权利人的合法权益，也促进了奥林匹克文化和精神的传播与推广。
张志成介绍，国务院2002年颁布的《奥林匹克标志保护条例》，为北京2008年奥运会的顺利举办发挥了重要作用。2018年，中国政府对条例进行了完善和修订，进一步将北京2022年冬奥会、冬残奥会相关标志纳入保护范围。截至目前，国家知识产权局对63件奥林匹克标志予以公告保护，推动及时披露被许可人信息；对北京冬奥组委提交的14件专利申请和315件商标申请予以保护。国家版权局开辟冬奥版权登记保护绿色通道，为涉奥版权作品提供快速便捷的版权服务。
“与奥林匹克相关的知识产权，承载着奥林匹克文化，诠释着奥林匹克精神，是奥林匹克运动的宝贵财富。”张志成表示，做好冬奥知识产权保护，是营造良好赛会氛围、保障赛会顺利举办的重要举措。
(责编：赵竹青、高雷)
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