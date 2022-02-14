人民网北京2月14日电 （申佳平）据中国中小企业协会消息，2022年1月中国中小企业发展指数为89.4，按可比口径环比上升0.2点，连续3个月上升。

中国中小企业协会的调查显示，在中央经济工作会议确定了今年的政策取向和力度之后，中小企业的信心不断恢复。与此同时，各项助企纾困政策也落地见效，大宗原材料价格出现回调，中小企业扩大生产的积极性有所回升，投资需求正在逐步释放。从而带动了分行业指数中的宏观经济感受指数、综合经营指数、效益指数等都出现比较明显的回升。但近期受疫情多点散发、原材料价格高企、海外订单和运力不足、用工难用工贵、融资难融资贵、人民币汇率升值、应收账款增长较快、被拖欠情况增多、物流成本偏高等因素影响，中小企业恢复和发展情况仍不乐观。

图片来源：中国中小企业协会官网

中国中小企业协会同时透露，1月份，中小企业发展指数反映出中小企业运行情况有以下主要特点：

一是企业信心有所恢复。随着中央经济工作会议进一步统一思想，凝聚共识，各方面提高了对保持宏观经济大局稳定的认识，加大了稳增长工作力度，各项助企纾困政策陆续落地见效，中小企业发展信心有所恢复。反映企业信心的宏观经济感受指数为98.6，比上月上升0.5点。所调查的8个行业中，5个行业宏观经济感受指数上升、2个行业持平。

二是市场预期有待提振。外部环境不稳定不确定因素增多，国内供给约束虽有所改善，但需求不振仍制约经济恢复，市场预期偏弱，经济下行压力凸显，特别是一季度经济走势不容乐观。1月市场指数为82.4，比上月回升0.2点，处于8个分项指数的次低位。所调查的8个行业中，5个行业国内订单指数下降、4个行业销售价格指数下降。

三是成本上升势头仍在延续。1月成本指数为115.3，比上月上升0.1点，说明成本继续上升，但上升的面有所收窄。所调查的8个行业中，人力成本全面上升，但4个行业生产成本和3个行业原材料成本有所下降。

四是资金紧张状况有所抬头。结构性信贷政策带动小微企业融资环境有所改善，但因拖欠账款情况多发，应收账款增加，流动资金不足和融资难仍困扰中小企业。1月资金指数为100.9，比上月下降0.1点，高于景气临界值100。其中，融资指数为90.6，下降0.5点；流动资金指数为85.8，下降0.1点。所调查的8个行业中，7个行业融资指数有所下降、5个行业应收账款指数上升、8个行业流动资金指数下降。

五是劳动力市场总体稳定。稳岗就业政策助力就业市场保持总体平稳，但疫情反复以及春节临近、生产活动放缓导致劳动力供应放缓。1月劳动力指数为105.6，比上月上升0.1点。其中，劳动力需求指数为98.8，上升0.4点；供应指数为112.4，下降0.3点，高于景气临界值。

六是企业效益有待提升。大宗商品价格高位回调，但上下游行业和企业利润分化依然严峻，小微企业大多处于产业链下游，成本传导和议价能力差，加之疫情冲击，正常生产经营活动不时受到干扰，生存环境困难。1月效益指数为74.9，比上月回升0.4点，仍为8个分项指数中的最低值，处于历史较低位。所调查的8个行业中，5个行业效益指数下降。

七是企业投资意愿略有改善。随着能源、电力供应恢复以及大宗原材料价格回调，企业扩大生产积极性有所回升，投资需求有所释放。1月投入指数为83.8，比上月上升0.3点。所调查的8个行业中，5个行业固定资产投资指数有所上升。

八是行业景气状况继续分化。工业、交通运输邮政仓储业、房地产业和住宿餐饮业指数连续两个月回升或持平，信息传输计算机软件业指数由降转升，建筑业和社会服务业指数由升转降，批发零售业指数继续下降。景气较高的建筑业和房地产业与景气较低的交通运输业和住宿餐饮业指数差距在10个点左右。

图片来源：中国中小企业协会官网

九是分地区看，东部、中部、西部和东北地区指数分别为90.0、90.4、87.7和82.9，东部、中部和东北地区指数均上升，分别上升0.4、0.1和1.3点，东北地区指数上升最为明显，但仍处于最低位。

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